Het COA verrast gemeenten

COLUMN - Dat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) voor verrassingen zorgt, is niet uniek voor Albergen, gemeente Tubbergen. Hoewel de ene verrassing de andere niet is, zetten we hier wat recente verrassingen op een rij. Zoek de verschillen en overeenkomsten met Albergen.

29 juni

Buurtbewoners rond twee sporthalen in Waalre waren “verrast over de opvang van asielzoekers”. Ze staan achter de gemeentelijke plannen voor de opvang. Vooral omdat de opvang maar twee tot drie weken zou duren?

21 juli

Een deel van de omwonenden van sporthal de Pompenmaker in Heeze waren verrast over de opvang van 225 asielzoekers voor een periode van drie weken. Loco-burgermeester De Bruijn heeft op een informatieavond uitgelegd dat dit echt niet anders kon. Ik snap dat niet iedereen helemaal tevreden is, maar er is sprake van een crisissituatie”.

10 augustus

In Houten worden 135 vluchtelingen opgevangen in een Van der Valk Hotel. De gemeente hoorde er één dag van tevoren pas van. De burgemeester had het graag wat eerder geweten. De gemeente was al in gesprek met het COA over een structurele opvang over een periode van vijftien jaar. De lokale politieke partij ITH (Inwonerspartij Toekomst Houten) wil dat het COA nu eerst excuses maakt alvorens de gemeente het gesprek voortzet.

18 augustus

De gemeente Purmerend deelt mee: “Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente afgelopen dinsdag 16 augustus 2022 geïnformeerd over de tijdelijke opvang voor ongeveer 100 statushouders in Van der Valk Hotel Purmerend in Zuidoostbeemster.

Dit nieuws heeft ons als gemeente verrast. De gemeenteraad en de directe buren van het hotel zijn geïnformeerd.”

nogmaals 18 augustus

De gemeente Zuidplas komt met een soortgelijke mededeling: “Sinds 18 juli jongstleden verblijft een groep van nu 42 vluchtelingen uit verschillende landen in het Van der Valkhotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. De gemeente kwam hierachter doordat een aantal van deze vluchtelingen zich woensdagmiddag 17 augustus meldden bij de publieksbalie van de gemeente.”

19 augustus

Het AD meldt: “Een groep van 96 Afghaanse vluchtelingen wordt de komende tijd opgevangen in het Postillion Hotel WTC Rotterdam. Leefbaar Rotterdam voelt zich overvallen.” Een woordvoerder van de gemeente zei de groep als hotelgasten te beschouwen.

Vraagje…

Nu is de grote vraag: waarom is Albergen groot landelijk nieuws geworden en al deze casussen niet? Waarom reizen politici als Eerdmans en Omtzigt af naar dit gehucht en hebben ze hun gezicht niet in Heeze, Houten, Zuidoostbeemster, Nieuwerkerk en Rotterdam laten zien?

Stop gesleep met mensen

Overigens ben ik van mening dat het niet alleen schandalig is dat asielzoekers op het grasveld voor Ter Apel moeten slapen, maar dat ook het gesleep met mensen afgelopen moet zijn. Nu worden groepen asielzoekers verplaatst van een paar dagen in een sporthal, naar een paar weken in een hotel, tot dan weer enige tijd op een boot.

Is dat ook onderdeel van het ontmoedigingsbeleid? Het land leren kennen en er achter komen dat men welkom is. Maar wel voor korte tijd.

Bah….