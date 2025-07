Gaza begint aan het catastrofale ”vijfde stadium” van ondervoeding

Tenminste 21 kinderen zijn de laatste drie dagen in Gaza overleden aan de gevolgen van ondervoeding, zo deelde dr Mohammed Abu Samiya, de directeur van het Shifa hospitaal in Gaza-stad mee. Het aantal patiënten met ondervoeding dat zich gemeld heeft bij het ziekenhuis groeit met de dag. Er is weinig voor ze te doen. Abu Salmiya verwacht dat het dodental snel gaat oplopen, Een dag eerder werd gemeld dat er 18 mensen wegens ondervoeding waren overleden.

Het dodental als gevolg van de honger ligt al boven de 100, van wie 80 kinderen. Langzamerhand is iedereen in Gaza wel doordrongen van de feiten. Iedereen is hongerig en futloos. De directeur van Unicef zei dat ze uitsluitend hongerige en dorstige kinderen had ontmoet tijdens een kort bezoek. Er was gisteren op al-Jazeera een video te zien waarop een groep journalisten gezamenlijk een glaasje water dronk met wat zout tegen het flauwvallen. AFP meldde op twitter dat ze in tientallen jaren journalistiek de nodige collega’s hadden verloren, maar nog nooit één van hen door een hongersnood. Honderdduizenden lopen het risico in het vijfde en laatste stadium van de hongersnood te geraken. Dat is het stadium waarbij niets meer helpt, zelfs eten niet meer.

Ondertussen werden ook dinsdag weer 63 mensen gedood, de meesten bij door bombardementen, maar ook 26 die probeerden voedsel te bemachtigen. Zondag werden bij het arriveren van 25 vrachtauto’s bij de Zikim overgang in Noord-Gaza niet minder dan 79 mensen afgeschoten. De Israëli’s lieten zich daarbij van een bijzonder leugenachtige en sadistische kant zien. Er was beloofd dat het leger zich afzijdig zou houden, maar toe puntje bij paaltje kwam werd er driftig geschoten. Het totaal aantal slachtoffers was die dag 115.

Het aantal van de mensen die bij het proberen eten te bemachtigen worden gedood is nu boven de 1.000 aanbeland. Volgens het Bureau voor de Mensenrechten van de VN gaat het om 1.054 mensen van wie er 766 zouden zijn neergeschoten bij de distributiepunten van de vermaledijde GHF en 288 bij voedselkonvooien van de VN of andere hulporganisaties. Het totaal aantal doden ligt nu volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza boven de 59.000 – 59.106 om precies te zijn. Er zijn 142.511 gewonden. En ik zegt het nog maar een keertje bij: dit aantal zal veel te laag blijken te zijn.

Israël heeft intussen de ontruiming gelast van Deir Balah. Dat is een gebied dat wel is gebombardeerd tot nu toe, maar waar nog geen enkele Israëlische tank was doorgedrongen of een militair een voet had gezet. Het door Israel geclaimde gebied komt nu met 88,9 % van Gaza akelig dicht in de buurt van 90%. De afdeling voor nierdialyse van het Shifa-ziekenhuis is intussen gesloten wegens gebrek aan brandstof die de Israeli’s niet meer hebben geleverd. Zes andere medische instellingen zijn eveneens dichtgegaan, om dezelfde reden. Een Britse arts, Nick Maynard, die in Gaza heeft gewerkt, merkte op dat de Israeli’s op bepaalde dagen op verschillende lichaamsdelen mikken: de ene keer op het hoofd, de andere de nek, of de onderbuik en het laatst had hij vier jonge jongens die door de schutters (of door drones) door hun testikels waren geschoten.

Vijfentwintig landen van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaven maandag een verklaring af waarin zij aandrongen op een onmiddellijk einde aan de oorlog in Gaza. Ze veroordeelden het doden van burgers, onder wie kinderen, die hulp zoeken via de Gaza Humanitaire Foundation (GHF) en drongen aan op het onmiddellijk opheffen van de restricties op in de binnenkomst van hulp. Zij stelden dat de VN en humanitaire NGO’s hun werk weer op een veilige en efficiënte manier zouden moeten kunnen uitvoeren. “Het lijden van burgers in Gaza heeft nieuwe diepten bereikt,” zo heette het.

De ondertekenaars waren de ministers van Buitenlandse Zaken van Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië. Er werden echter geen concrete maatregelen voorgesteld, zodat er helemaal niest gaat veranderen. Israël reageerde, zoals te verwacht was, met een verklaring waarin werd gezegd dat de verklaring van de 25 ”geen relatie met de werkelijkheid had en de verkeerde boodschap afgaf aan Hamas. Alle verklaringen zouden gericht moeten worden aan Hamas die deze oorlog startte en hem aan het verlengen is”.