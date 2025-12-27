Democratie verdedigen: de daad bij het woord

INTERVIEW - ‘Er is een nieuw idealisme aan het werk in de internationale politiek. Aangevoerd door mensen en politici in Oekraïne, de Baltische staten en Tsjechië, maar steeds meer zichtbaar in de daden en woorden van leiders in de hele vrije wereld, heeft het de weg vrijgemaakt voor een betere vorm van overkoepelende strategie voor liberale democratieën,’ aldus Benjamin Tallis, research fellow aan de Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en auteur van een boek over Oekraïne. Richard Wouters interviewde Atte Harjanne, parlementslid voor de Finse Groenen (Vihreä liitto), klimaatwetenschapper en reserve-kapitein in het Finse leger. Hij vroeg hem of Finland zich aansluit bij deze nieuwe, op waarden gebaseerde benadering van geopolitiek.

Harjanne: “Ik heb wat moeite met het voorvoegsel ‘neo’. Democratie en de rechtsstaat hebben een lange geschiedenis als gekoesterde waarden. Nieuw is dat we nu eindelijk de daad bij het woord voegen. We zijn vastbesloten om deze waarden te verdedigen, geïnspireerd door de Oekraïners.

‘Realpolitik’ is echter ook in opkomst. Soms pleiten idealisten en realisten voor hetzelfde beleid, dus het is niet eenvoudig om een scheidslijn te trekken tussen beide groepen. Maar voor zover ik het neo-idealisme begrijp, beschouw ik mezelf als onderdeel van die stroming.”

Een belangrijk aspect van neo-idealisme is dat het een wereld afwijst waarin grootmachten hun wil opleggen aan kleinere staten in hun ‘invloedssferen’.

“Als alles zou draaien om grootmachtpolitiek, zou dat voor een klein land als Finland betekenen dat onze waarden niet meetellen. We zouden onze besluitvorming uiteindelijk uitbesteden aan machtigere landen. Dat is een cynische benadering waar we ons niet bij mogen neerleggen. Natuurlijk hebben grootmachten meer zeggenschap in de huidige wereld, maar wij Finnen moeten ons toch uitspreken over de wereld waarnaar we streven. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen beslissingen en voor de waarden waarop we die baseren.

Tijdens de Koude Oorlog was Finland een neutraal land. Dit maakte ons egocentrisch. We moeten niet terugvallen in die manier van denken.”

Was dat de reden waarom je al vroeg voorstander was van toetreding van Finland tot de NAVO?

“Tot op zekere hoogte wel, ja. Maar de belangrijkste reden is dat ik er al lang van overtuigd ben dat Europa militair voorbereid moet zijn om zijn waarden te beschermen tegen bedreigingen van autoritaire staten. Nu Finland lid is van de NAVO, sinds 2023, maken we deel uit van een geheel dat groter is dan de som der delen.

Door zo lang buiten de NAVO te blijven, werd Finland een soort freerider. Hoewel wij onze defensie aanzienlijk beter op peil hielden dan sommige andere landen, was de NAVO duidelijk de belangrijkste veiligheidsgarantie in Europa. We erkenden dat, maar dachten op de een of andere manier dat we een apart, speciaal geval waren en besloten om ons afzijdig te houden. Ik was niet verbaasd toen de publieke opinie over de NAVO snel veranderde na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland. Het bevestigde mijn standpunt dat de argumenten om buiten de NAVO te blijven nooit erg sterk waren geweest.”