De openbare ruimte die stinkt naar pis

COLUMN - Dit artikel begint met Georgina Verbaan, die gelijk heeft. Ze schreef recent op Bluesky:

Dat nieuwsorganisaties, bedrijven, overheden en privépersonen op een site blijven waar echte kinderporno, gecreëerde kinderporno, deepfakes van vrouwen en nazi propaganda welig tieren is zo diep fucking schandalig.

Dit zette me aan het denken. Ik wéét natuurlijk al lang dat Twitter, of nu ‘X’, een ranzig racistisch hellehol is, en voor zover het dat niet al was het dat is geworden na de overname door Musk. Daar hadden veel mensen moeite mee, en die mensen zag ik grofweg op twee manieren reageren. Of: maken dat ze wegkomen, om niet een dergelijke site te blijven steunen met hun aanwezigheid. Of juist blijven, vanuit de redenering dat je de openbare ruimte, ook social media, niet zonder strijd weg moet geven aan de fascisten.

Tweeten en wegwezen

Voor beide viel wel wat te zeggen, vond ik. Zelf heb ik daarom een tussenweg in gezocht. Mijn strategie was pakweg het laatste jaar de volgende. Ik heb de app van mijn meeste devices gegooid. Op die ene device waar ik nog kon inloggen, retweette ik een paar keer per week zo’n 10 tot 20 (behoorlijk) linkse dingen, los van of ik het er mee eens was of niet. Als soort van tegengif, zeg maar. Toch nog een beetje dat stukje openbare ruimte verdedigen, zonder dat ik er veel hoefde te verblijven.

Echter: bovenstaande quote heeft me toch aan het denken gezet. Want hoe lang is het verdedigen van zo’n stukje openbare ruimte de moeite waard? Wanneer is het moment dat je denkt: “mhoa, dit stukje openbare ruimte – misschien hoeft dat gewoon niet meer, en kunnen we het beter opgeven”?

Als de openbare ruimte te veel naar pis stinkt

Want laten we wel wezen: de openbare ruimte die X is, stinkt naar pis. De lucht is niet te harden. Daarnaast stikt het er van de ongure types, die met hun eigen poep de meest gore en haatdragende leuzen op de muren schrijven. Vrouwenhaat, buitenlanderhaat, LHBTI+-haat, en alle andere vormen van onverdraagzaamheid die je maar kan bedenken.

Om het nog erger te maken: één van de grootste naarlingen die er rondlopen heeft bilboards staan in dat stukje openbare ruimte, en puur het feit dat je er rondloopt, ook al is het vanuit de beste bedoelingen, het levert hem geld op.

De laatste druppel

En daar kwam de uitkleedapp bovenop: een functie van Grok, de X-AI, waarmee seksueel getinte deepfakes van vrouwen en kinderen gemaakt konden worden. Wat uiteraard massaal gebeurde, op de meest weerzinwekkende manieren. Het stukje buitenruimte was nu ook nog een favo hangout geworden van aanranders en kindermisbruikers.

Ja, dat is inderdaad wel de druppel. Ik ben pleite, heb mijn account gedeactiveerd en de laatste app verwijderd. Dit is niet meer te redden.

Ik ben zelf overigens nog niet zo ver dat ik andere mensen aan ga spreken op het al dan niet actief zijn op X. Mensen kunnen redenen hebben om er ondanks alles te blijven: denk aan mensen die vriendschappen onderhouden die alleen daar bestaan. Ik vind het niet aan mij om te oordelen over mensen wiens beweegredenen ik niet ken.

Waar ik wel volledig in meega is de oproep aan bedrijven, overheden en nieuwsdiensten om te maken dat ze daar wegkomen. Blijven is legitimeren. Alle redenen die ik, met enige moeite, nog kan verzinnen waarom je als mens daar zou blijven wandelen, in dat vieze buurtje, die gaan niet op voor organisaties. Wegwezen hier.

Een laatste poging

Overigens, mocht dit stukje mensen bereiken die nog op X zitten, voel je vrij om het te delen, met de bijgevoegde quote “het stinkt hier naar pis”. Heb ik toch nog een laatste poging gedaan ter bewustwording ofzo.