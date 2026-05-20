Nederland loopt grote risico’s met huidig overheidsbeleid

Veel doelen die de rijksoverheid voor de korte termijn had gesteld, zijn in 2025 niet gehaald. Veel langetermijndoelen zijn uit zicht. Onder meer op het gebied van wonen, strafrecht, economie en een gezonde leefomgeving belooft de overheid meer dan ze kan waarmaken. De rekening daarvan wordt bij volgende generaties gelegd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag in het verantwoordingsonderzoek.

De Rekenkamer blikt terug, maar ook vooruit. Met waarschuwingen voor de risico’s die Nederland loopt bij ongewijzigd beleid. Om de risico’s die het halen van resultaten in de weg kunnen staan beter in beeld te krijgen publiceert de Algemene Rekenkamer vandaag – op verzoek van de Tweede Kamer – een Hoogrisicolijst (bijlage hier te downloaden). De lijst geeft een overzicht van de grootste risico’s voor het behalen van maatschappelijke doelen en voor de overheidsfinanciën.

De belangrijkste punten:

Zwakke overheidsfinanciën en dalend vertrouwen in openbaar bestuur. Fiscale regelingen niet doeltreffend/doelmatig

Afzakken als concurrerende economie. Te weinig investeren in R&D

Afzakken als kennisland. Neergaande trend basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale

geletterdheid)

geletterdheid) Veel klimaat- en milieudoelen uit zicht. Onvoldoende beleid, geld en uitvoeringsmogelijkheden

Aanhoudend tekort aan (betaalbare) woningen. Knelpunten woningbouw niet in samenhang aangepakt

Stijgende zorgvraag en zorgkosten. Zorghoofdlijnenakkoord mogelijk onvoldoende effectief

Nederland onveiliger en onrechtvaardiger. Fraude en witwassen krijgen te weinig aandacht

Weerbaarheid tegen crises kwetsbaarder. Groei defensie-uitgaven naar NAVO-norm 3,5% bbp

Meer inwoners, ook kinderen, in armoede. Complexiteit en onuitvoerbaarheid WIA

Stijgende ongelijkheid. Middelen ontoereikend voor tegengaan discriminatie (ambitieuze doelen, weinig

middelen)

Kan er met dit lijstje geen nieuw regeerakkoord gemaakt worden?