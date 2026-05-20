Closing Time | We gaan een schitterende toekomst tegemoet

De toekomst ziet er zo schitterend uit dat we een zonnebril moeten dragen.

Pat MacDonald, die met Barbara Kooyman de kern van Timbuk 3 vormde, zei ooit dat ‘The Future’s So Bright, I Gotta Wear Shades’ niet als een positieve kijk op de toekomst moest worden gezien, maar eigenlijk verwijst naar een dreigende nucleaire holocaust, te danken aan het werk van kernwetenschappers.

Dat zou de concrete uitkomst zijn van voorspellingen uit divese bronnen, over het ‘eind der tijden’. En daar past natuurlijk alleen maar een vrolijk deuntje bij. Toch…?

Gezien de huidige spanningen in de wereld en de daaruit voortvloeiende energieproblemen, zou een nucleaire toekomst wellicht een ernstig te nemen kwestie kunnen worden. Niet op de eerste plaats de zucht naar kernenergie, maar ook: staat er een idioot op die kernwapens wil inzetten om een eind aan de voortetterende strijd te maken?

Een perspectief dat hopelijk beperkt blijft tot een stukje 80-er jaren sentiment, als nawee van Koude Oorlog-retoriek.