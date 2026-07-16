De echte erfenis

OPINIE - Er is weer eens een politiek zwaar beladen discussie over belasten van erfenissen gaande. Voor mij is het eenvoudig: schaf alle erfbelasting gewoon af. Maar…. Laten we het dan wel even hebben over wat er precies onder “erfenis” valt.

Erven is natuurlijk sowieso een niet natuurlijke constructie. Normaal als een mens dood gaat blijft er hooguit een lichaam achter en wat herinneringen bij de overlevers. De rest is later bedacht. Zoals bijvoorbeeld titels als “koning” of “baron”.

En daarbij is dan vooral de kortste erfelijke (genetische) route meestal bepalend.

Dat laatste is evolutionair gezien nog wel een beetje te verklaren. Een mens is er op gericht voort te planten en voorkeur te geven aan de eigen genen. Dus geef je ook voor de overleving het stukje grond (erf) en de paar geiten door. Ook al hebben de geiten noch de aarde daar een stem in.

En vanuit dat evolutionaire perspectief gezien, is het ook begrijpelijk dat we het dan tegenwoordig liever over een zak met geld hebben in plaats van geiten. Hoewel je dan nog een stevige filosofische boom kan opzetten over wat meer helpt bij overleven, geld of geiten… Maar dan dwalen we af.

Als erfelijk erven mag bestaan vanuit het idee dat dit goed is voor de toekomst van jouw eigen nageslacht (of breder, iedereen die na je komt), dan moet in de erfenis alles meegenomen worden uit jouw leven dat nog lang na jouw dood effect heeft op de nabestaanden.

Net als dat het normaal is dat van je (geldelijk) bezit eerst de (geldelijke) schulden afgetrokken worden.

Zo moeten we ook bijvoorbeeld de immense hoeveelheid CO2 geproduceerd door de overledene (sinds 1990 zeg maar) als last in de erfenis gestopt worden (bv tegen 500 euro per ton CO2). Immers, dat heeft een negatief effect op het nageslacht door het snel verslechterende klimaat en alle gevolgen van dien op de mensen die blijven leven.

Maar ook kan betoogd worden dat voor al het afval dat in iemands leven gedumpt is, waarvan bekend is dat er schadelijke reststoffen in zitten die de gezondheid van mensen beïnvloedt, compensatie vraagt.

Sterker nog, stel je was directeur-eigenaar van een pfas-producerend bedrijf (en er lag al een rapport op je bureau of de gevolgen sinds 2000), dan zit ook in de erfenis de plicht om al die shit op te ruimen zodat je nageslacht niet voortijdig overlijdt aan kanker.

En misschien moeten we ook wel zaken als “gewone” misdaden en de gevolgen daarvan in de erfenis stoppen. Dus bijvoorbeeld als de dode in zijn of haar leven de partner ernstig heeft mishandeld en dat komt pas uit na de dood, dat dan de genetische erfgenamen als genoegdoening naar de maatschappij en die partner alsnog de straf uitzitten, want kennelijk is daar nog een les te leren, relevant voor de overleving van de soort.

Kortom, dump de erfbelasting en maak de erfenis echt.

Maar ik zou het ook acceptabel vinden als er een extreem progressief stelsel opgetuigd wordt waarmee de overheid het geld binnen haalt om andermans achtergebleven shit op te ruimen.