Closing Time | Scatman John Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop

En nu iets geheel anders…..

Als u het verhaal kent van de kat die de krullen van de trap krabt, daag ik u uit daar in up tempo kond van te doen. Het publiek hoopt natuurlijk dat u daarbij over uw eigen tong struikelt en de tekst niet correct gesproken over het voetlicht krijgt.

Gek eigenlijk dat er nog geen EK of WK voor tongbrekers is. Het is toch vermakelijk, zowel om te doen, als om naar te kijken en luisteren en ze te verzinnen?

Er schijnt wel een Internationale Dag van de Tongbrekers te zijn, een dag die je vooral viert door de hele dag in tongbrekers te spreken.

Een manier om je op die dag voor te bereiden is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Bijvoorbeeld door mee te zingen met Scatman John, een te vroeg overleden artiest die stotteren overwon door zich te bekwamen in scatten, een vocale techniek in jazz muziek.

Pak de tekst er bij en ga je gang!