Politie opent alsnog onderzoek naar Britten in Israëlische leger

NIEUWS - De Metropolitan Police Service heeft haar besluit teruggedraaid om geen ​​onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden die door Britse staatsburgers zijn gepleegd die tijdens de genocide in Gaza voor Israël vochten.

Declassified UKpubliceerde eerder gegevens waaruit bleek dat sinds oktober 2023 1.686 Brits-Israëliërs en 383 personen met de Britse, Israëlische en een andere nationaliteit in het Israëlische leger hebben gediend. Uit Nederland zijn 559 soldaten gerekruteerd met dubbele nationaliteit en 86 met meer dan twee paspoorten. Zeker 21 Nederlanders zijn in de afgelopen drie jaar vrijwillig vanuit Nederland naar Israël gegaan om zich daar aan te sluiten bij de Israëlische strijdkrachten (IDF).

In augustus 2025 dienden het Public Interest Law Centre (PILC) en het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) een aanklacht in. De aanklacht beschuldigde tien Britse staatsburgers – waaronder personen met een dubbele nationaliteit – van het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens hun dienst bij de Israëlische strijdkrachten (IDF) in Gaza. De beschuldigingen aan het adres van deze soldaten omvatten internationale misdaden zoals “opzettelijke moord, uitroeiing, aanvallen op burgers en deportatie of gedwongen overplaatsing van de bevolking”.

Aanvankelijk weigerde de politie deze aanklachten te onderzoeken. Goed onderzoek zou niet mogelijk zijn en er was ook geen vooruitzicht op een mogelijke veroordeling, zei men. Nu wordt gemeld dat er alsnog een verkennend onderzoek wordt uitgevoerd naar vier verdachten.

Rechtenadvocaat Michael Mansfield KC, die de oorspronkelijke aanklachten steunde, zei: “Beschuldigingen van oorlogsmisdaden moeten worden onderzocht, ongeacht de nationaliteit van de beschuldigden of de politieke gevoeligheden rond het conflict. Het besluit van de Metropolitan Police om haar eerdere conclusie te herzien, is daarom toe te juichen. Het biedt de mogelijkheid voor een nieuwe en onafhankelijke beoordeling op basis van al het beschikbare bewijsmateriaal. Dat is precies wat gerechtigheid vereist.”

Het Nederlandse OM heeft gelijksoortige aanklachten van de ’30 maart beweging’ al in 2024 naast zich neergelegd. Het OM kan Nederlanders vervolgen voor oorlogsmisdaden, ook al zijn die in een ander land gepleegd. Om een individuele militair daarvoor te vervolgen is wel bewijs nodig dat die persoon zelf een misdrijf heeft gepleegd. Advocaat Haroon Raza ziet dat anders: ,,Nederlanders die zich in Syrië aansloten bij IS zijn veroordeeld voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Wij denken dat er inmiddels genoeg aanleiding is om ook lidmaatschap van het IDF strafbaar te stellen. ”De organisatie heeft een artikel 12 procedure aangespannen om het OM te dwingen alsnog onderzoek te doen.

In België loopt één gerechtelijk onderzoek naar een Belgisch-Israëlische onderdaan die in het Israëlische leger dient en verdacht wordt van schendingen van het internationaal recht in de Gazastrook. Vorige zomer zijn twee Israëlische militairen op een muziekfestival aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten.