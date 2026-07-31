Closing Time | Asphalt Orchestra – Pulse March

De Amerikaanse componist Tyondai Braxton schreef “Pulse March” voor het Asphalt Orchestra, hier omschreven als “een radicale straatband met rock-, jazz- en klassieke muzikanten van New York City”.

“Pulse March” is een wat complexe avant-gardistische compositie, een deconstructie van traditionele marsmuziek. Een motief van vier noten gaat van het ene instrument en de ene toonhoogte naar de andere, terwijl er een chaotische sfeer omheen ontstaat.

Helaas geen volledige live uitvoering van te vinden, maar wel een klein stukje in dit filmpje.