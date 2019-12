De aftakeling van de Nederlandse rechtsstaat

OPINIE - Zorgen over de kwaliteit van de rechtsstaat in Europa worden gewoonlijk geassociëerd met ontwikkelingen in landen als Polen en Hongarije. Niet ten onrechte. Maar nadat ik vorige week had geschreven over nieuwe wetgeving in Polen die -opnieuw- de onafhankelijkheid van de rechtspraak dreigt aan te tasten kwam ik dit artikel van Marc Chavannes tegen bij De Correspondent. ‘Als het aan de regering ligt gaat u vooral niet naar de rechter’, staat er boven. ‘Hoe minder rechtspraak hoe beter,’ is volgens Chavannes het uitgangspunt van minister Sander Dekker (VVD) van Rechtsbescherming.

Dit gaat niet over de onafhankelijkheid van de rechtspraak, zoals in Polen, maar wat Chavannes over het beleid van Dekker te berde brengt lijkt mij zeker ook wel reden tot zorgen over de Nederlandse rechtsstaat. Het begint met de bereikbaarheid van rechtbanken. In 2012 waren er nog 54 kantongerechten op een gemiddelde afstand van 5-10 kilometer. In 2019 zijn er nog 31 over. Sommigen mensen moeten daarvoor 60 km. reizen. Is dat erg? Is schaalvergroting altijd slechter? Kijk naar ziekenhuizen en andere zorginstellingen; daar weegt de afstand toch een stuk zwaarder, zou je zeggen.

OK. Maar er is meer. Griffierechten zijn verhoogd en wel zodanig dat mensen er van afzien conflicten over kleinere bedragen voor de rechter te brengen. Dit treft de middenstander meer dan de multinational. Dekker is verder uiteindelijk onder druk door de knieën gegaan om meer geld ter beschikking te stellen voor de sociale advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten: ‘De maatregel die het kabinet nu heeft getroffen lenigt de eerste nood maar is geen duurzame oplossing.’ Uit een enquête van Orde van Advocaten blijkt dat nog maar 5 procent van de jonge advocaten een toekomst ziet in de sociale advocatuur. Dat betekent grote onzekerheid voor de rechtsbijstand voor laagstbetaalden. Klassejustitie dreigt.

Buiten de rechter om

Een ander aspect van Dekker’s beleid dat Chavannes signaleert is het streven veel meer zaken buiten de rechter om af te handelen. ‘Allerlei overheidsorganen én het Openbaar Ministerie kunnen burgers flinke straffen en soms een strafblad bezorgen zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen. Burgers worden te vaak onterecht gestraft én het is een aantasting van de rechtsstaat’, meent Chavannes. Daarbovenop komt de nieuwe trend van de mediation. Experimenten aan met buurtrechters, bemiddelingsrechters, schuldenrechters, overlegrechters, spreekuurrechters, community courts en andere vormen van wat wordt genoemd ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’: waar burgers snel en goedkoop een oplossing van hun probleem krijgen. Op deze manier hoopt Dekker een kwart van de gevallen van gesubsidiëerde rechtsbijstand overbodig te maken.

Rechtspraak is geen overheidsdienst

Natuurlijk is er niets tegen nieuwe voorzieningen die er toe kunnen leiden dat ‘burgers sneller en goedkoper een oplossing voor hun probleem kunnen krijgen.’ De juridische wereld is over het algemeen conservatief, buitengewoon bureaucratisch en voor de burger tamelijk ontoegankelijk. Elke maatregel die de klantvriendelijkheid bevordert moeten we toejuichen. Maar hier is iets anders aan de hand. Waar het Dekker uiteindelijk om gaat is bezuiniging en privatisering. Hij biedt de burger die na een mislukte mediation alsnog een advocaat nodig heeft een gesubsidiëerd rechtshulppakket. Wie er op grond van zijn inkomen niet voor in aanmerking komt kan zich er voor verzekeren.

Het past allemaal in het VVD-beleid van een kleine overheid, bezuiniging op publieke diensten en de ideologie van de zelfredzaamheid van de burger. Maar, wat ik ook in Chavannes’ verhaal miste: de rechtspraak is geen overheidsdienst zoals onderwijs, zorg of veiligheid. De rechtspraak is onderdeel van de rechterlijke macht die in een liberale democratie volledig onafhankelijk hoort te zijn van de wetgevende en de uitvoerende macht. Dekker’s inspanningen om ook de rechterlijke macht onder het VVD-regime te brengen zou je ook een politisering van de derde macht kunnen noemen. Daarbij komt dan nog dat de afbraak van de rechtsbijstand voor de staat rechtsreeks voordeel oplevert, zoals vanuit de sociale advocatuur is betoogd. Juist rechtszaken van laagstbetaalden gaan vaak over onrechtmatig handelen van de overheid (zie de terugvorderingspraktijk van de Belastingdienst). Aan de andere kant van het spectrum zien we dat de VVD er geen moeite mee heeft dat geschillen tussen multinationals en staten buiten de reguliere rechtsgang om kunnen worden afgehandeld met grote gevolgen voor de staatskas, waaruit de rechtsbijstand en andere publieke diensten moeten worden betaald.

Ook in Nederland valt er nog wel een robbertje te vechten over de aftakeling van de rechtsstaat.