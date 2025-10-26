Closing Time | She Moved Through the Fair

Gastbijdrage van Gajes

‘She moved through the fair’ is een van de meest populaire Ierse folk songs. Het lied is meer dan 100 jaar oud en door vele artiesten gecoverd, zoals Sinéad O’Connor, Van Morrison maar ook bijvoorbeeld een Nana Mouskouri.

Er is wat onduidelijkheid over de origine van het nummer omdat folk songs vaak spontaan opkwamen, over een gebroken hart, een verkeerd gevallen boom whatever, en vaak zonder muzikale begeleiding.

Het nummer gaat over twee geliefden die elkaar op de kermis ontmoeten, waar zij hem vertelt dat zij de zegen van haar familie heeft voor een huwelijk met hem. Daarna loopt ze rustig alleen verder, beweegt over de kermis, en hij heeft momenten van haar dansende jurk in zijn ogen.

Diezelfde nacht verschijnt zij voor hem maar dan als een geest en zij verteld hem wederom dat “it will not be long before our wedding day…”

Laat het maar aan de Ieren over om er iets treurigs en umheimisch van te maken. ‘I Once Had a True Love / She Moved Through the Faire’.

Versies van het lied opgenomen door Sinéad O’Connor en Nana Mouskouri veranderen het geslacht van de voornaamwoorden, waardoor het lied “He Moved Through the Fair” werd. De versie van O’Connor behoudt de oorspronkelijke titel, maar Mouskouri verandert deze.

De versie hierboven is van Jam Nation (album: Way Down Below Buffalo Hell).

