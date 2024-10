‘Naglfar’, het schip dat in de Noorse mythologie verschijnt bij het eind van de wereld, en gemaakt is van de teen- en vingernagels van de doden. Dat klinkt gezellig, niet? Het is ook de naam van een Zweedse melodische black metal band, waarvan vooral het eerste album, Vittra, veel waardering oogstte. Of dat terecht is mag u zelf beoordelen.