Closing Time | Mother North

Satyricon was één van de grootheden uit de Noorse golf black metal die startte in het begin van de jaren 90 – en dat puur op basis van muzikale kwaliteit, zonder publiciteit te krijgen uit kerken in de fik te steken of door bandgenoten te vermoorden.

Nou ja, met Mother North spelen ze een béétje vals, want de naakte deerne die door het beeld dartelt (Mother North, mag ik aannemen?), dat is natuurlijk ook een vorm van niet-muzikale aandachtvragerij. Voor de zedigheid is dit de nette en geblurde versie. Voor de nieuwsgierigen is er ook een ongecensureerde versie, maar zo’n jaren 90 clipje is dermate pixelig dat er nauwelijks verschil te zien is, zeg ik er vast bij.

Voor de muzikaal nieuwsgierigen is er ook een versie met de Noorweegse Nationale Opera – is het uiteindelijk toch allemaal goed gekomen, en zijn de rebellen nette jongens geworden:

Hoe dan ook: hoge kwaliteit Noorse black metal, wie wil dat nou niet?