Closing Time | Maayan Licht & Brezza Ensemble

Foto: Ted (cc)
Maayan Licht is een Nederlandse mannelijke sopraan en een van de jonge beloften van de operawereld.

Licht studeerde cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam, werkte mee aan grote internationale producties en won al meerdere operaprijzen.

#1 Gajes

Ik ben zelf nooit echt een liefhebber geweest van sopranen, niet bij vrouwen of mannen. Het komt wat naar mijn hoofd binnen.
Dit gezegd te hebben vind ik dit wel een mooie keuze, want Licht zingt technisch en emotioneel op een uitzonderlijk hoog level (pun intended).
Volgens mij is hij Israeli of daar geboren in ieder geval.
Om een indruk te geven van zijn reikwijdte hier wederom een nummer van Händel, Ombra mai fu.

https://youtu.be/1b-8I3IYw8Q?si=z9xsyM1HclBRZgNi

