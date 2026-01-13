Closing Time | Lighthouse Family – Raincloud

VIDEO - Na Lamb komt Live in mijn collectie….what was I thinking?? Oké, The Dolphins Cry en Run To the Water zijn tof, maar de rest is echt bagger.
Dus ik skip lekker door naar de Lighthouse Family. Een Britse 2-mans formatie die nog steeds actief is zie ik. En waar ik tot mijn verbazing nog niet eerder een Closing Time van heb gemaakt, want deze cd heb ik echt grijs gedraaid. Heerlijk chill om bij te werken. Het is wat godvruchtig allemaal als je goed naar de tekst luistert, gospel eigenlijk. Maar wat maakt het uit, het is poppy, het is soul, het is prachtig.
Als je ze kent is het waarschijnlijk van het nummer High. Maar ik ga lekker voor Raincloud.