Closing Time | Kokoroko

Het in 2014 door trompetist/zangeres Sheila Maurice-Grey opgerichte Kokoroko geeft hier een Tiny Desk Concert.

Vier nummers lang genieten van jazzy, funky Afrobeat. Met Sheila Maurice-Grey (zang en trom[pet) en Noushy Nanguy (zang en trombone).

Ik wil de rest van de band natuurlijk niet tekort doen, maar zoekt u ze zelf maar op. In de warmte van vandaag wil ik gewoon lekker lui luisteren.

Onome Edgeworth, percussie; Duane “Hurcs” Atherley: basgitaar, zang; Tobi Adenaike, gitaar, zang; Yohan Kebede: keyboards, zang en Joel “JC” Clarke op drums.