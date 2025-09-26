Closing Time | It Feels So Good

Sonia Marina Clarke (alias: Sonique) begon haar zangcarrière op straat: ze was als 16-jarige dakloos en een maatschappelijk werkster suggereerde dat ze een goede zangstem had.

Wat volgde was een pad richting internationale roem, met bandjes en demo’s en hitjes. Zo was ze onder meer lid van acid house-formatie S’Express. Van DJ Mark Moore kreeg ze een set draaitafels en een mengpaneel, en zo werd ze disc-jockey.

In 1998 had ze een bescheiden hitje met een coverversie van ‘I Put a Spell on You‘ van Screamin Jay Hawkins. Jeugdvriend en DJ Judge Jules drong er op aan dat ze snel met een nieuw nummer moest komen. Sonique had nog wel wat op de plank liggen zei ze, en wees op een bak oude cassettebandjes met demo’s.

Nadat ze alle Drum & Bass uit het nummer hadden gesloopt, was het klaar voor release. It Feels so Good deed het aardig in het Verenigd Koninkrijk, maar Jules zag meer potentie. Hij ging ermee leuren in de Verenigde Staten, waar het aansloeg in het danscircuit. Twee jaar na dato werd het zo alsnog een wereldhit.