Within Temptation is geen onbekende hier, maar komt vanavond toch nóg een keer langs in de Closing Time. Dit nummer is namelijk een relatief onbekend b-kantje. Onbegrijpelijk dat deze indertijd niet het reguliere album (The Unforgiving) heeft gehaald, want Empty Eyes is een prima nummer dat qua kwaliteit en stijl prima past bij de rest van het album.