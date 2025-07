China haalt grondstoffen uit Afrika – en meer

De regering van Malawi heeft een overeenkomst getekend met het Chinese bedrijf Hunan Sunwalk voor een investering van 7 miljard dollar om de mijnbouwsector van het land te ontwikkelen. Een geweldig contract voor een van de armste Afrikaanse landen. Malawianen hebben al lange tijd te lijden onder een enorme inflatie (116% sinds december). Meer dan een derde van de bevolking is niet meer in staat om in de basisvoedselbehoeften te voorzien. De Chinese investering wordt een belangrijk keerpunt genoemd. Maar er moet nog veel worden uitgewerkt en de vraag is wie er het meest van deze investering gaat profiteren.

China heeft zich opgewerkt tot de belangrijkste handelspartner van Afrika. In tegenstelling tot het westen dat neerkijkt op hulphoevende landen die zich afkeren van de oude koloniale machten erkende China ‘niet alleen de economische waarde van Afrika vanwege zijn grondstoffen, maar ook de strategische waarde van Afrika’s vele VN-lidstaten, die invloedrijk zijn op het wereldtoneel’. China koopt vrienden. Met investeringen, kennis, expertise én leningen die natuurlijk ooit moeten worden terugbetaald. China kan ook wat vragen van Afrika.

Tegelijk met het nieuws over de investering van Hunan Sunwalk kwam het bericht dat president Lazarus Chakwera pardon heeft verleend aan Lin Yunhua, zijn vrouw Qin Hua Zhang en anderen die in Malawi vastzaten voor stroperij. Over het verband kan men speculeren. Maar natuurbeschermers zien er een slecht teken in voor het behoud van de nog bestaande biodoversiteit in Malawi. In 2019 werden de Chinezen gearresteerd vanwege het bezit van olifantstanden, nijlpaardtanden en neushoornhoorns die konden worden herleid tot dieren die waren gedood in het Liwonde National Park in Malawi. Het Openbaar Ministerie omschreef het Lin-Zhang-netwerk als een ‘gevaarlijk syndicaat’ dat in de hele regio criminaliteit in de natuur financierde en organiseerde, met smokkelroutes tot in China en andere illegale marktcentra. Lin en Zhang kregen respectievelijk 14 en 11 jaar gevangenisstraf. Dat ze nu al vrijkomen, nog voordat ze de helft van hun straf hebben uitgezeten is opmerkelijk.

Stropers doen lucratieve zaken met China. Er is nog steeds veel vraag naar ivoor en naar de schubben van schubdieren. Kwakzalvers beweren, zonder enig bewijs, dat ze een scala aan aandoeningen kunnen genezen, waaronder verstopte melkklieren, reuma en problemen met de bloedsomloop. De handel in dieren en lichaamsdelen is riskant voor de volksgezondheid. De coronapandemie wordt ook wel gelinked aan de handel in wilde dieren. Ratten die uit Vietnam in China werden geïmporteerd voor consumptie ’testten positief op zes verschillende coronavirussen. Belangrijker nog, de incidentie van infectie nam aanzienlijk toe tijdens hun reis.’ In heel Azië worden wilde dieren, waaronder knaagdieren, schubdieren en vleermuizen, vaak illegaal over duizenden kilometers vervoerd in drukke en chaotische omstandigheden. Ze worden gebruikt in restaurants en voor traditionele medicijnen.

In Afrika bloeit de handel in ivoor. Zo kampt Botswana, dat ooit werd beschouwd als een toevluchtsoord voor wilde dieren, nu met een toename van stroperij. De slagtanden worden het land uit gesmokkeld door goed georganiseerde, goed bewapende en geavanceerde bendes Zambianen die opereren voor syndicaten in en rond de hoofdstad Lusaka. De slagtanden worden in Zambia in kleine stukjes gesneden, waarna ze worden verpakt en via andere delen van Afrika worden vervoerd en vervolgens naar Azië worden verzonden.