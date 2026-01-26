Quote du Jour | Censuurgolf bij LinkedIn?

LinkedIn lijkt dus onder Trumpistische controle te staan. Dan hebben wij hier in Nederland daadwerkelijk te maken met ‘surveillance and control’ en censuur vanuit de VS. En straks hebben ze ook onze DigiD-gegevens

Op het weblog anti-populista (ook zusterblog van Sargasso) vermoed een van de redacteuren dat bij LinkedIn alles waarin Trump wordt genoemd wordt gemodereerd. De redacteur ging eens verder kijken na ontvangst van een bericht van LinkedIn:

Zomaar opeens een persoonlijk bericht van LinkedIn. Reactie verwijderd. En daarbij een nogal bazige alarmerende waarschuwing over mijn bereik dat beperkt kan gaan worden. Het is een niet mis te verstane boodschap waarin mijn vrijheid van meningsuiting om de oranje Mussolini met een bepaalde dictator uit Duitsland te vergelijken heel eenvoudig wordt weggedictatord

De redacteur stelde op LinkedIn de vraag of er een nieuwe censuurgolf door het platform aan het rollen was. De reacties geven aanleiding te vermoeden dat het daar wel op lijkt. “In twee dagen tijd meer dan 45.000 impressies, bijna 500 emojies, meer dan 50 reposts en werkelijk een regen aan reacties, ook in persoonlijke berichten, waaruit het beeld naar voren komt dat LinkedIn inderdaad strenger is geworden.”

Centrale vraag van de redacteur is: “Hoe komt het dat LinkedIn Nederland zich niet teweerstelt tegen deze politiestaat-achtige ontwikkeling. En daarnaast, hoe komt het dat dit nog niet door betrouwbare media als BNR nieuwsradio, Trouw, NRC, de Volkskrant is opgepakt.” Hij roept de media op de mensen achter LinkedIn Nederland te interviewen en ze te vragen wat hen drijft, waar ze tegenaan lopen, wat zij merken van de invloed van Trump op Microsoft, Meta en LinkedIn.

Lees het hele artikel hier. En in onze reactievelden vernemen we graag of u soortgelijke ervaringen herkent of heeft meegemaakt bij LinkedIn.