Zaterdag Nacht C🔅medy Trump De duivel én Trump én nog wat meer Trump

Terwijl de 123 jaar oude East Wing van the White House volledig wordt gesloopt, hoort de zwangere Satan toevallig dat die sloop niet voor de babykamer is.

In Southpark is Satan altijd op zoek naar liefde maar belandt meestal in relaties waar hij emotioneel wordt misbruikt. Eerst door Saddam Hoessein en nu door Donald Trump.

Ondertussen is Vance bezig met zijn eigen plannen voor macht……. Hier een fragment van al die emotie.

Ben Bankas mixed moeiteloos Trump met concentratiekampen en wie erin moet en in welke volgorde…..

Matt Richards, toen we nog om Trump konden lachen.

Het cynisme is ook meer en meer te horen bij andere stand-up comedians. Het gaat nu inzinken hoe serieus en gevaarlijk de politiek van Trump is.

Bij iedere demonstratie in een Democratische Staat is voorzichtigheid geboden want het is alleen in Trumps belang als het uit de hand loopt zodat hij het leger kan sturen, de noodsituatie uit kan roepen en zo onder de midterms uit kan komen. Vanmorgen werd nu een 37-jarige Amerikaanse man (staatsburger) uit Minneapolis tegen de grond gewerkt, op hem in gebeukt en vervolgens doodgeschoten door ICE.

Bij Rogan valt het publiek stil want ook daar zinken de harde woorden in.

Hieronder weer een andere kant van Rogan.

Én we sluiten af met Southpark. Wat is er met de baby van Satan gebeurd want de echo mist exact 2 minuten and 53 seconden…

Southpark heeft in zijn geweldige finale meerdere aanvallen op Trump en zijn entourage gedaan, en dat is moedig én belangrijk.

Meer en meer nieuwsbedrijven waaronder CNN geven steeds meer toe aan de politieke druk van Trump, the freedom of speech verdwijnt langzaam uit de samenleving.

Maar zolang de makers van Southpark niet worden opgepakt, kunnen zij Kyle, Cartman, Satan en zelfs Trump alles laten zeggen.