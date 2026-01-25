Tweede Kamer wil import wapens uit Israël afbouwen.

Voor de eerste keer heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die pleit tegen militaire afhankelijkheid van Israël.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over het afbouwen van Nederlandse afhankelijkheid van de Israëlische wapenindustrie. De motie van Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren kreeg 81 stemmen. Het is de eerste keer dat de Kamer een motie aanneemt tegen militaire afhankelijkheid van Israël.

De motie werd gesteund door Partij voor de Dieren, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP, DENK, Forum voor Democratie, en Volt. De verantwoordelijke staatssecretaris, Aukje de Vries (VVD) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, had de motie ontraden.

Uit onderzoek van NRC ruim een jaar geleden blijkt dat Nederland in vijf jaar tijd voor bijna twee miljard euro aan Israëlische wapens kocht. De helft daarvan werd aangeschaft na 7 oktober 2023, het begin van de genocide in Gaza. De wapens werden (en worden) geleverd door de bedrijven Elbit Systems, Rafael en IAI, de pijlers onder het Israëlische regime van bezetting, verdrijving, kolonisatie, apartheid en genocide. De nieuwste snufjes worden in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever getest op Palestijnse burgers.