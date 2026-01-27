Dag van de waarheid voor A27?

Formerende partijen worden geconfronteerd met uit de hand lopende kosten voor verbreding A27.

Mede namens de SP en de Partij voor de Dieren heeft GroenLinks/PvdA Kamerlid Habtamu de Hoop vorige week een motie ingediend om het huidige Tracébesluit in te trekken en te kiezen voor het regionale alternatief (ARU) dat Amelisweerd spaart en minstens een miljard minder kost.

Is dit wellicht een aantrekkelijke optie voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet Jetten? D66 heeft zich naar eigen zeggen jarenlang ingezet ‘om een streep te zetten door de kap van het bos bij Amelisweerd’.

De Kerngroep Ring Utrecht: ‘Het huidige Tracébesluit is duur en complex, kent grote uitvoeringsrisico’s, zorgt voor grote verkeersoverlast tijdens een langdurige uitvoeringsfase en betekent opnieuw een aantasting van het landgoed Amelisweerd. Het regionale alternatief voldoet aan alle eisen, is goedkoper en sneller uitvoerbaar en spaart Amelisweerd. Daarnaast blijft de stikstofneerslag op Natura 2000 een onopgelost probleem, waarbij de Kerngroep verwijst naar haar reactie op het nieuwe Tracébesluit van het Rijk. In een afschrift aan de formerende partijen D66, CDA en VVD wijst de Kerngroep erop dat het regionale alternatief wellicht een miljard goedkoper is dan het huidige Tracébesluit. Geld dat zeer goed anders is te besteden, ook binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat kampt met miljardentekorten vanwege de grote instandhoudingsopgave en de alsmaar stijgende kosten van complexe projecten.’

Volgens de KRU kan deze week een beslissing vallen. ‘Al sinds de start van de plannen om de A27 in Amelisweerd te verbreden (in 2008) wordt er gesproken over ‘het jaar van de beslissing’. Zo vaak dat je bijna even vaak denkt: ‘Het zal wel’. Nu wordt het serieuzer. Misschien is het zelfs vandaag – dinsdag 27 januari – al de dag van de waarheid.‘