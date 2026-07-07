Trump, Infantino 2026 Mussolini 1934

COLUMN - De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg in de groepswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. De schorsing voor de achtste finale tegen België is zondag door de FIFA opgeschort. Een gastbijdrage van Dr. Jo Horn.

Volgens The New York Times belde Donald Trump na de wedstrijd herhaaldelijk met FIFA-voorzitter Infantino met het verzoek de schorsing in te trekken. Volgens The Guardian ging het om drie telefoongesprekken. The Wall Street Journal meldt dat het Witte Huis advocaten inzette. Een bron van CNN bevestigt dat Trump Infantino vroeg de zaak te herzien. Na het besluit bedankte Trump de FIFA op Truth Social voor het rechtzetten van “een groot onrecht”.

Uit de gang van zaken van de FIFA-besluiten stijgt een geur van manipulatie en corruptie op. Direct na de wedstrijd liet de FIFA weten dat beroep tegen de schorsing niet mogelijk was. Zondag volgde alsnog de opschorting. De Belgische voetbalbond stelt dat de gang van zaken in strijd is met de FIFA-regels en het fair play-beginsel ondermijnt.

Over de verhouding tussen Trump en Infantino hoeft niet gespeculeerd te worden. Infantino woonde Trumps inauguratie bij en schreef daarna op Instagram dat zij samen niet alleen Amerika maar de hele wereld weer groots zouden maken. In december 2025 kende hij Trump de eerste FIFA-vredesprijs toe.

In de hele geschiedenis van het WK zijn 189 spelers van het veld gestuurd, de eerste al in 1930. Gele en rode kaarten werden pas op het WK van 1970 ingevoerd en de eerste rode kaart werd in 1974 getoond, aan de Chileen Carlos Caszely.

Het enige precedent voor Balogun is Garrincha, WK 1962 in Chili. Hij werd in de halve finale tegen Chili van het veld gestuurd. Wegens natrappen, maar destijds bestond er geen automatische schorsing; de tuchtcommissie besliste per geval. En ook toen was er ook politieke interventie op het hoogste niveau: de Chileense president Alessandri ondertekende mede een petitie aan de FIFA, en de Peruaanse president Prado belde persoonlijk de scheidsrechter om het incident te bagatelliseren. Er zijn bovendien getuigenissen over een betaling van 10.000 dollar aan grensrechter Esteban Marino in opdracht van de Braziliaanse bond. Garrincha speelde de finale en Brazilië werd wereldkampioen

Sinds de invoering van de automatische schorsing is nog nooit een speler gratie verleend.

Trump heeft een illustere voorganger. De Italiaanse Fascistenleider Benito Mussolini. Het WK van 1934 werd gespeeld in fascistisch Italië. De Zweedse scheidsrechter Ivan Eklind werd vóór de halve finale Italië–Oostenrijk door Mussolini ontvangen. Eklind floot vervolgens ook de finale.

De kwartfinale Italië–Spanje eindigde in 1-1 en moest toen worden overgespeeld. Spanje trad aan zonder doelman Zamora en meerdere basisspelers, uitgeschakeld door het Italiaanse fysieke geweld. De Zwitser René Mercet, die de wedstrijd leidde, bevoordeelde Italië zo erg dat hij bij thuiskomst door de Zwitserse voetbalbond werd geschorst.

Het verschil tussen 1934 en 2026 is bijzonder. Mussolini opereerde in het geniep. Trump belde zijn maatje Infantino, zette juristen van het Witte Huis in en claimde het resultaat luidkeels in het openbaar. Juridisch bewezen corruptie is dit (nog) niet. Maar dat een tuchtorgaan dat eerst verklaart dat beroep onmogelijk is en na drie telefoontjes van een Trump zijn eigen besluit vrijwel zonder motivering terugdraait. Waar ruikt dat dan heel sterk naar?

Tegen voormalig FIFA-president Blatter, door de eigen ethische commissie geschorst, trad de FIFA destijds nog zelf op.

Nu laat de FIFA van Infantino alle gêne varen.



Deze column verscheen eerder bij LinkedIn. Jo Horn werkte op Faculteit Rechtsgeleerdheid Amsterdam, Ministerie van Justitie, was lid van de Gemeenteraad van Amsterdam, Lid Tweede Kamer, schreef een monografie over het Italiaans Fascisme.