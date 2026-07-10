Soedan vreest een nieuw bloedbad

De Soedanese stad El Obeid staat volgens berichten van de VN onder grote druk van de Rapid Support Forces (RSF). Een humanitaire ramp dreigt, vergelijkbaar met het bloedbad dat de dissidente strijders van generaal Hemedti eind vorig jaar in de stad Al-Fashir hebben aangericht. Buitenlandse inmenging zorgt voor continuering van de oorlog, vredesinitiatieven blijven voorlopig beperkt tot bezorgde verklaringen en algemene oproepen.

De stad El-Obeid, met een bevolking van ongeveer 500.000 mensen, ligt op het kruispunt tussen centraal Soedan, Khartoem en de westelijke regio Darfur. Het is daarom een ​​belangrijke toegangspoort voor troepenbewegingen en de aanvoer van militaire en humanitaire hulpgoederen. Er bevindt zich ook een grote militaire basis van de Soedanese strijdkrachten en een militair vliegveld. De stad wordt door de RSF bestookt met drones, Inmiddels zouden minstens 45 burgers zijn omgekomen bij vijftien verschillende aanvallen. Onder meer scholen, markten, waterinstallaties en infrastructuur worden geraakt. Onder de 500.000 inwoners van El Obeid bevinden zich ook meer dan 100.000 mensen die eerder op de vlucht sloegen voor geweld elders in het land. Wie is gevlucht uit gebieden onder RSF-controle, wordt beschuldigd van samenwerking met de vijand en loopt risico op willekeurige arrestaties.

Maandag heeft de VN-Mensenrechtenraad een resolutie aangenomen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland, Nederland en Noorwegen. Daarin wordt het escalerende geweld door de RSF en haar bondgenoten in en rond El-Obeid veroordeeld. De resolutie roept op tot meer financiële en logistieke steun voor landen die Soedanese vluchtelingen opvangen. In de regio, mogen we aannemen, want Europa wil met steun van Libische krijgsheren met alle macht voorkomen dat ze de Middellandse Zee oversteken. Ook al zijn ze in de regio verre van veilig. Het VN-kinderfonds UNICEF meldde deze week dat er in de eerste helft van 2026 minstens 330 kinderen gedood of verwond. De regio’s Darfur en Kordofan kennen de hoogste aantallen kinderslachtoffers.

Na het eerdere VN-rapport Hallmarks of Genocide in El-Fasher” laat het Internationaal Strafhof ICC nu ook weten dat er voldoende bewijs is voor een zaak tegen de massamoordenaars van de RSF. “Het kan even duren voordat gerechtigheid zich ontwikkelt en voor de rechter komt, maar we zullen er komen,” zei aanklager Khan van het ICC, op bezoek in een vluchtelingenkamp in Tsjaad.

Een pikant punt uit de resolutie van de Europese indieners in de VN Mensenrechtenraad is de veroordeling van de ‘buitenlandse inmenging’. De RSF wordt financieel en met wapens gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), een belangrijke Europese bondgenoot. Het journalistencollectief Lighthouse Reports ontdekte in samenwerking met Sudan War Monitor dat de VAE in Libië een netwerk van trainingskampen voor de RSF heeft gefinancierd. Ook in Ethiopië zouden trainingskampen van de RSF zijn. In de Libische kampen zijn volgens Lighthouse Reports Colombiaanse soldaten gesignaleerd. Ze zijn ingehuurd door een in de VAE gevestigd bedrijf, Global Security Services Group, dat banden heeft met de regering van de Emiraten. Colombiaanse huurlingen waren volgens Human Rights Watch ook aanwezig bij het bloedbad in Al-Fashir.

De oorlog in Soedan wordt gewoonlijk beschreven als een binnenlands conflict tussen generaals die elkaar de macht niet gunnen. Maar er wordt vooral strijd gevoerd over grondstoffen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over goud. Zowel het regeringsleger als de RSF heeft goudmijnen in handen. De RSF bezit de mijnen in het westen van het land, het leger voornamelijk in het noorden, zuiden en oosten. Regelmatig neemt de ene partij een mijn van de andere in. Een deel van het goud gaat naar Rusland, mede-eigenaar van enkele goudmijnen. Het meeste goud komt via Dubai, ‘een goudwalhalla zonder strenge regels’, op de wereldmarkt waar de prijs de afgelopen tijd flink is gestegen. Een andere waardevolle grondstof is Arabische gom, een product van de Acacia boom dat in voedingsmiddelen wordt gebruikt als verdikkingsmiddel, emulgator en stabilisator, bijvoorbeeld in kant-en-klare nagerechten, in dranken (cola), in kwaliteitsdrop, in marshmallows en soortgelijk zacht snoep.

Temidden van alle berichten over de escalatie van de oorlog rond El Obeid berichtte Al Jazeera deze week dat Malik Agar Ayyir, een voormalige rebellenstrijder, die nu een bondgenoot is van de Soedanese regering, een nieuwe route heeft voorgesteld om een ​​einde te maken aan de burgeroorlog in Soedan en een democratische regering te vestigen. Hij benadrukt dat er geen vooruitgang kan worden geboekt zonder erkenning van de rol die “externe actoren” spelen in de interne aangelegenheden van Soedan. Eerdere pogingen om een eind te maken aan het conflict zijn gestrand op de weigering van een van de strijdende partijen. Ook Agar heeft eerder onderhandelingen met de RSF uitgesloten. Hij benadrukt nu in zijn voorstel dat onderhandelingen tussen het leger en de RSF als een volledig apart traject moeten worden beschouwd. De vraag is of dit conflict dat al lang geen binnenlands conflict meer is alleen in samenspraak tussen het leger en de RSF kan worden opgelost.