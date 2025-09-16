QdJ: Protest and march against those motherfuckers

Bob Vylan trad afgelopen zondag op in Paradiso, waar het volgende gezegd zou zijn:

“Fuck the fascists, fuck the Zionists. Find them, go find them in the streets.”

Deze uitspraak werd breed uitgemeten in de media, en is op zich inderdaad problematisch. Maar volgens andere bronnen volgde daarop nog een uitspraak:

“We should be out there, find them and protest and march against those motherfuckers.”

We zoeken nog naar andere bronnen dan deze instagram-post, maar als dit waar is, is het een mooi staaltje van framing en selectief citeren. Update: In een video geplaatst door het CIDI zelf blijkt inderdaad dat bovenstaande gezegd is. Maar ook dit wordt gezegd:

“They are trying to characterize us as hateful people. The try to characterize us as antisemetic. But we are not hateful, we are not antisemetic, we are anti zionist. We are anti oppression, we are antifascist.”

En het complete statement waar zoveel over te doen is luidde alsvolgt:

“Fuck the fascists, fuck the Zionists. Find them, go find them in the streets. Find them and let them know you don’t fucking stand by them.”

“Let them know” klinkt niet als een oproep voor geweld, of wel. Wat maar weer eens bewijst dat het CIDI een Israëlische lobbygroep is. Interessant hoe de organisatie in haar eigen bericht eigenlijk al het fundament onder de eigen argumentatie wegslaat. Of ze gaan er vanuit dat niemand het einde van het filmpje haalt, wat niet eens zo gek bedacht is…