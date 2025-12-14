Kunst op Zondag | The Life of Death

Filosofen uit alle tijden en culturen hebben hun gedachten gedeeld over de dood. Existentialisme beschouwt de dood niet als een einde van een betekenis, maar als een fundament van een bewust leven.

Plato geloofde in een ziel, een overgang naar, Schopenhauer niet maar ze deelden beiden wel de visie dat leven lijden is of immer onvervuld verlangen en de dood verlost hen daarvan.

Al-Farabi الفارابي

Al-Farabi deelde ook Plato’s theorieën in de islamitische filosofie. Zijn ethiek en politieke theorieën waren gericht op het bereiken van perfectie van de ziel. De ziel, na de dood, ondergaat een oordeel, en het uiteindelijke lot.

Boeddhisme spreekt over een cyclus van wedergeboorte totdat de verlichting is bereikt en daarmee het einde van een constant begin.

Ubuntu verbeeldt dood als geen absoluut einde, maar een overgang naar een andere staat van zijn binnen de gemeenschap. De overledene wordt levend gehouden in verhalen en motiveert het leven vol verhalen te maken.

Hoewel een andere benadering, delen deze visies de belangrijkheid van aanvaarding.

Het hert symboliseert leven en aanvaardt de dood. Zij heeft in haar leven een relatie opgebouwd met de dood, wat Socrates voorbereiding noemt.

The Life of Death is een tedere 2d animatie van Marsha Onderstijn, een Nederlandse animator die studeerde aan de St. Joost Kunstacademie, een Nederlandse universiteit voor beeldende kunst, gespecialiseerd in 2D-animatie. In haar handgetekende werk Life of Death onderzoekt zij thema’s als verlies, rouw en het loslaten van het leven of aards bestaan, op een delicate en ontroerende manier.

Bladmuziek voor gitaar: The Life of Death Ramon de Wilde.