Israël: het kind dat weet dat papa toch wel over de brug komt

Israël heeft een merkwaardige verhouding met de Verenigde Staten ontwikkeld. Officieel is Washington de grote bondgenoot, de beschermheer, de strategische rugdekking zonder wie Israël militair en diplomatiek aanzienlijk minder, of zelfs geen, bewegingsruimte zou hebben. In de praktijk gedraagt de Israëlische regering zich steeds vaker alsof die bondgenoot vooral een hinderlijke ouder is: nuttig voor de bescherming, irritant zodra er grenzen worden gesteld.

Die houding is onder Trump scherper zichtbaar geworden. Trump presenteert zich graag als de man die deals sluit, oorlogen beëindigt en bondgenoten aan de lijn houdt. Alleen botst dat in het Midden-Oosten op een bondgenoot die allang geleerd heeft dat Amerikaanse woede zelden hetzelfde is als Amerikaanse consequenties. Netanyahu kan Trump irriteren, frustreren en publiekelijk vernederen, zonder werkelijk te hoeven vrezen dat de Amerikaanse veiligheidsparaplu wordt dichtgeklapt.

Dat is de kern van Israëls weerbarstige houding richting de VS. Washington kan aandringen op terughoudendheid, onderhandelingen, humanitaire toegang of een staakt-het-vuren. Israël kan vervolgens knikken, traineren, herformuleren of doorgaan. En ergens in Jeruzalem weet men waarschijnlijk precies waarom dat kan: uiteindelijk laten de Verenigde Staten Israël toch niet vallen.

Wie zo’n vangnet heeft, leert iets over zwaartekracht. Namelijk dat die vooral voor anderen geldt. Neem de recente spanning rond Amerikaanse pogingen om verdere escalatie in de regio te voorkomen (hoewel het daar zelf ook niet consequent in is). Trump zou volgens recente berichtgeving woedend zijn geweest op Netanyahu omdat Israëlische aanvallen op Beiroet een naderend akkoord met Iran zouden hebben vertraagd. Trump verweet Netanyahu een gebrek aan beoordelingsvermogen (lol), terwijl hij tegelijk volhield dat een deal met Iran nog steeds mogelijk was.

Dat is veelzeggend. Zelfs Trump, die in zijn eerste termijn de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatste en de Israëlische rechterzijde een reeks symbolische cadeaus gaf, ontdekt nu dat maximale politieke vrijgevigheid geen gehoorzaamheid koopt. Wie jarenlang te horen krijgt dat hij uitzonderlijk is, gaat zich op den duur uitzonderlijk gedragen.

Trump heeft die dynamiek verder vergroot. Zijn stijl van buitenlandse politiek is transactioneel, persoonlijk en theatraal. Hij wil loyaliteit, applaus en zichtbare overwinningen. Netanyahu wil overleven, escalatieruimte behouden en zijn extreemrechtse coalitie tevreden houden. Dat levert geen stabiele hiërarchie op, zelfs niet tussen twee politici die elkaar ideologisch op veel punten nabij staan. Het levert een machtswedstrijd op tussen twee mannen die allebei denken dat druk vooral iets is wat je op anderen uitoefent.

Voor Netanyahu is Trump bruikbaar zolang hij levert. Wapens, diplomatieke dekking, druk op Iran, erkenning van Israëlische claims, bescherming tegen internationale isolatie. Zodra Trump echter zelf iets nodig heeft, bijvoorbeeld een deal, een staakt-het-vuren of het beeld van een president die de regio onder controle heeft, verandert hij voor Netanyahu in een obstakel. Dan wordt de Amerikaanse president behandeld als een bondgenoot die even lastig doet, niet als een beschermheer wiens steun werkelijk op het spel staat.

Dat kan omdat Israël de Amerikaanse politiek goed leest. Biden kon waarschuwen en wapens blijven sturen. Trump kan vloeken en alsnog de strategische relatie overeind houden. Het verschil zit vooral in stijl. Biden verpakte machteloosheid in zorgelijke formuleringen, Trump in spektakel. Voor Netanyahu blijft de berekening dezelfde: Amerikaanse druk is pas relevant wanneer die wordt gekoppeld aan tastbare gevolgen.

Hoe banaal ook, Israël gedraagt zich als een verwend kind. Het gaat om een staat en een regering die afhankelijk zijn van Amerikaanse steun, maar zelden merken dat daar echte voorwaarden aan vastzitten. Dan voelt afhankelijkheid niet als een beperking, maar als extra bewegingsruimte. Een kind dat altijd wordt opgevangen, leert niet voorzichtig lopen. Het leert harder stampen.

Trump maakt dat beeld bijna karikaturaal. Hij is in zijn eigen politieke universum de strenge vader die iedereen op zijn plek zet. In de praktijk blijkt Israël een van de weinige bondgenoten die hem kan tarten zonder dat de geldkraan dichtgaat. De VS zijn militair en economisch de veel grotere macht, alleen is Israël politiek zo diep verankerd in Washington dat het zich geregeld kan gedragen alsof juist Amerika om toestemming moet vragen.

Daar zit de Amerikaanse zelfvernedering. Washington wil invloed zonder echte voorwaarden, gezag zonder consequenties en bondgenootschap zonder discipline. Trump wil bovendien de pose van totale controle behouden, terwijl Netanyahu precies weet dat Amerikaanse controle vaak ophoudt zodra Israël “veiligheid” zegt. Het woord werkt als een diplomatieke loper. Elke deur gaat open, elke grens wordt opgerekt.

Juist Israël kan door die Amerikaanse bescherming steeds roekelozer kan opereren. Het land presenteert zichzelf permanent als existentiële uitzondering, en krijgt vervolgens de privileges van die uitzondering uitbetaald in wapens, veto’s en geduld. Israël heeft veiligheidszorgen, alleen zijn die voor een aanzienlijk deel het gevolg van eigen keuzes: bezetting, blokkades, kolonisatie, escalatiepolitiek en de weigering om Palestijnse rechten serieus als politieke werkelijkheid te behandelen. De vraag is waarom zelf geproduceerde onveiligheid telkens weer mag functioneren als vrijbrief voor gedrag waarvoor andere staten allang zwaarder zouden zijn gestraft.

Zolang de VS hun steun niet geloofwaardig voorwaardelijk maken, blijft Israël de grens opzoeken en gaat daar overheen. Niet omdat Israël irrationeel is, juist omdat dit rationeel gedrag is binnen een volledig verknipte prikkelstructuur. Wie weet dat de rekening toch wordt betaald, bestelt makkelijker nog een ronde.

Trump verandert dat patroon niet wezenlijk. Hij maakt het zichtbaarder, grover en persoonlijker. Zijn boosheid op Netanyahu klinkt spectaculair, vooral omdat Trump van elk conflict een scène maakt. Alleen is boosheid zonder sanctie in de internationale politiek vooral geluid. Netanyahu hoort dat geluid, wacht tot het wegsterft, en kijkt daarna wat er nog steeds op tafel ligt.

Zo ontstaat een bondgenootschap dat steeds minder lijkt op volwassen samenwerking en steeds meer op een familiedrama met raketten, bezettingspolitiek en een doorlopende rekening bij de Amerikaanse belastingbetaler. Israël stampvoet, Trump briest, de regio brandt verder. En aan het einde van de dag weet iedereen hoe het meestal afloopt: papa betaalt.