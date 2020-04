Groene stroom in 2030: regio’s ambitieuzer dan landelijk Klimaatakkoord

Doelstelling klimaatakkoord en doelstellingen van 20 RES-regio

ANALYSE - In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot 45% CO2-reductie in 2030. Onderdeel van de afspraken is dat in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Daarbij wordt ingezet op 49 miljard kilowattuur (49 terrawattuur) per jaar in 2030, 7 TWh kleinschalige zonne-energie en 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben zich in 30 regio’s georganiseerd om een regionale energiestrategie op te stellen, waarin ze bepalen welk deel van de 35 TWh ze op willen en kunnen wekken in 2030. Op basis van een analyse van de 20 gepubliceerde concept RESsen komt Sargasso er op uit dat dit landelijk doel op papier ruimschoots gehaald lijkt te worden. De 20 RES-regio’s die hun concept RES gepubliceerd hebben of die in persberichten terug te vinden zijn willen samen uitkomen op 43 TWh. Van 10 RES-regio’s heeft Sargasso de concept RES niet weten te vinden.

Landelijk

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er 35 TWh grootschalige duurzame elektriciteit op land moet worden opgewekt. In oktober 2019 heeft het nationaal programma regionale energiestrategie de factsheet zon-pv en wind op land gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er eind 2018 ongeveer 8 TWh werd opgewekt en dat er voor 2030 nog 18 TWh in de pijplijn zit, in totaal 26 TWh. Dat is lager dan de 42 TWh die Holland Solar en NWEA verwachtten.

De 20 regio’s die een concept RES hebben gepubliceerd komen samen tot 43 TWh. Dat is meer dan de benodigde 35 TWh, zelfs als geen rekening wordt gehouden met wat er al gerealiseerd is en nog in de pijplijn zit in de andere 10 regio’s. Als daar wel rekening mee wordt gehouden telt de ambitie van de 20 tot nu toe bekende concept REsen op tot 49 TWh.

Verdeling per RES-regio

De grenzen van de RES-regio’s volgen niet altijd de provinciegrenzen. Er zijn 30 RES-regio’s en slechts 12 provincies. Sommige provincies vormen in zijn geheel een RES-regio, zoals Groningen, Zeeland, Friesland, Drenthe en Flevoland. In andere provincies zijn meerdere RES-regio’s gevormd, zoals in de provincie Noord-Holland waar twee RES-regio’s zijn. Ook zijn er RES-regio’s die in meerdere provincies liggen, zoals Food Valley dat in Utrecht en Gelderland ligt.

De omvang van de plannen verschilt per regio, onderstaande figuur toont de verdeling van de plannen voor groene stroom over de 16 RES-regio’s die hun concept regionale energiestrategie hebben gepubliceerd. Daarbij zijn de concept-RESsen op basis van de factsheet zon-pv en wind op land verdeelt in hoeveel groene stroomproductie er eind 2018 al gerealiseerd was, hoeveel er nog in de pijplijn zit tot 2030 en tot slot hoeveel groene stroom een regio dan nog extra wil gaan opwekken in 2030 ten opzichte van wat er reeds gerealiseerd is en wat er nog in de pijplijn zit.

De RES-regio Groningen, die de hele provincie beslaat, heeft de hoogste ambitie als het gaat om groene stroom opwekken met wind- en grootschalige zonne-energie. Gevolgd door RES-regio Flevoland en RES-regio Noord-Holland. Opvallend is dat RES-regio Friesland een daling laat zien in haar concept RES ten opzichte van wat er volgens NPRES gerealiseerd is en nog in de pijplijn zit. Daarmee is Friesland de enige RES-regio die lager biedt dan wat NPRES verwacht dat er in 2030 gerealiseerd kan worden in deze regio.

Wanneer gekeken wordt naar de plannen per provincie blijkt dat provincie Noord-Holland vooralsnog het meest ambitieus is, gevolgd door Groningen en Flevoland. Waarbij opgemerkt moet worden dat 10 RES-regio’s hun concept RES nog niet bekend hebben gemaakt:

In onderstaande tabel zijn de gegevens per regio opgenomen. Waar mogelijk kun je meteen doorklikken naar de concept RES van de betreffende regio. Alleen voor de RES-regio’s Noord-Holland Noord, Hoeksche Waard en Rivierenland hebben we geen link naar de concept RES weten te vinden. De gegevens over het bod in de concept RES voor deze regio’s zijn afkomstig uit andere bronnen. Voor Noord-Holland Noord gaat het om het persbericht van de provincie Noord-Holland over de concept RES voor regio Noord-Holland Zuid, voor Rivierenland om de LinkedIn-pagina van RES regio Zeeland en voor Hoeksche Waard een bericht van Hoeksche Waard Duurzaam.

Ambitieuze bestuurders of doorbraak in draagvlak?

Bij de concept RESsen zijn zeker nog kanttekeningen te maken. De vraag is bijvoorbeeld of voor alle biedingen al een analyse is gemaakt om te bezien of het bod ook past op het elektriciteitsnet. In verschillende provincies spelen problemen met netwerkcapaciteit, of deze allemaal tijdig verholpen zullen zijn om gewenste extra groene stroom het net op te krijgen is de vraag. PBL heeft de concept RESsen nog niet geanalyseerd of doorgerekend. Het is dus goed mogelijk dat PBL de kansen om de hoeveelheden groene stroom die regio’s willen produceren als te positief beoordeeld en neerwaarts bijstelt. Ook zijn de concept RESsen nog niet door het bestuurlijk besluitvormingsproces heen, regio’s hebben hiervoor uitstel gekregen tot 1 oktober. Na het inleveren van de concept RES hebben regio’s tot 1 juli 2021 om een definitieve regionale energiestrategie op te stellen.

De hoogte van de biedingen in de concept RESsen van de 17 regio’s kan betekenen dat het draagvlak voor wind- en zonne-energie in veel regio’s toe aan het nemen is. Het kan echter ook zo zijn dat bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen te enthousiast zijn. Hoe dan ook lijkt het er op dat de opwek van groene stroom het komende decennium niet van de lokale politieke agenda’s gaat verdwijnen.