Closing Time | What Love

Wat wordt Donald Trum toch slecht begrepen. De man is een al liefde voor heel de wereld, snap dat dan!

Zeker, op de eerste plaats houdt hij van Amerika. Inclusief de armzalig opgeleide Amerikanen, de Spaanstaligen ingezetenen en wie al niet.

Het is pure liefde die zijn handelen drijft. En zo hield hij in Davos ons allen voor: “I love Europe and I want to see Europe go good”.

Maar liefde die in praktijk niets meer blijkt te zijn dan machtswellust, dominantie en geweld jegens anderen naties en mensen… IJskoude liefde. Icecold love.

De Canadese psychedelische rock band The Collectors bezong het in 1968 al in deze 19 minuten lange suite (kant 2 van hun debuut album “The Collectors”, 1968)

What love is it that manifests itself

In violence, in cruel perversion

What love is it that cloaks virility

In cruel hostility, what love?

De hele tekst bij genius.com