Closing Time | Vuur & Zijde

Dat roept toch wel verwachtingen op, een band genaamd ‘Vuur en zijde’, die hun debuutalbum ook nog eens de titel ‘boezem’ heeft meegegeven. Het nummer Zusterzon is klinkt heel aangenaam en ontspannen, en zeker de moeite waard. Voor hen die nieuwsgierig zijn naar wat voor soort muziek ze gaan luisteren, volgens Metallum maakt Vuur & Zijde Atmospheric Post-Black Metal, terwijl de muzieksite Treble van mening is dat ’they’re arguably more post-punk than metal’. Ik neem het allemaal maar aan, ik ben al een jaar of tien afgehaakt qua genre-namen. Treble is overigens óók van mening dat dit één van de beste metalplaatjes van vorig jaar was. Mooi artwork voor de hoes ook, trouwens. Meer van dit graag!