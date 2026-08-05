Closing Time | Tom Waits – IJscoman

IJs zal een aantekkelijk product zijn deze dagen. Maar ik zie eigneliojk amper nog een ijscoman op strraat. Bestaan ze nog? Of zijn ze weg gecioncurreerd door supermarkten en horeca?

Van het album ‘Closing Time’ het olijke huppelmuziekje “Ice Cream Man” van Tom Waits, die een of ander persoon probeert te verleiden met een ijscoupe met aardbeien en kersenijs. En voor wie verkoeling wil (something cool) heeft hij, naar zijn zingen, iets beters dan een zwembad.

Geen geld voor een ijsje? Geen probleem:

Je ziet me aankomen, je hebt geen wisselgeld.

Maak je geen zorgen schatje, dat is te regelen.

Laat me zien dat je kunt lachen, schatje, speciaal voor mij.

Ik geef je een drumstick, ik doe het gratis.

Ja, ja die Tom….jazzy bastard ijscoman