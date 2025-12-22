Closing Time | Rise And Fall

Vanavond eindigen we met een potje Belgische hardcore (neen, niet de elektronische herrie, maar de uit de punk ontsprongen herrie met gitaren). Rise And Fall was actief tussen 2002 en 2012 en bracht vier platen uit, waarvan Hellmouth de eerste is.
Mooie, melodieuze klanken die dwarrelen door een high tea ruimte waar Jan-Paul en Merel met hun 5 blonde kinderkes een rustige zondagmiddag genieten.
🔊 🎸
Dat was wat er in mijn eerste shock naar boven kwam in ieder geval. 👍🏽
Of ik zit nog in de ontkenningsfase.