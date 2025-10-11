Closing Time | Michael Sembello – Maniak

Het nadeel van cruisin’ down memory lane in je muziekcollectie is dat je tegelijk wil blijven hangen bij die ene plaat met al die goeie nummers, en ook vooruit wil snellen naar die, en die, en oooh ja diiieee! Op die plaat van gister staan echt nog een heleboel toffe nummers, maar ja we moeten door, het is niet anders.

We blijven wel nog even in het Diversen-veld, waarvan er maar vier geen DJ-mix zijn, en daarvan is er weer eentje klassiek – geen idee hoe ik daar aan kom, totaal niet in geïnteresseerd. De DJ-mixen* laat ik nu even links liggen, evenals de klassieke, want dat is me te ingewikkeld. Bovendien zijn De Drie die ik wel meeneem gewoon heel erg fijn, qua samenstelling.

Moest ik bij de vorige cd nog een beetje wikken en wegen welk nummer ik zou pakken, bij deze was het meteen raak toen ik de titels scande van The 80’s Hits. Heerlijk! En ja sorry, dit is een heel erg cliché nummer dat iedereen al kent, maar ik vind ‘m zó goed. Toevallig zat ie in een aflevering van de serie Gen V (supervage serie over superhelden, de liefhebber kent ‘m wel) die ik van de week zat te kijken en ik sprong zowat op van de bank toen ik het hoorde.

* Waarvan een flink deel gebrande, vrij unieke exemplaren die ik heb opgedaan in vroegere, wildere tijden (damn ik word oud). Die dus sowieso waarschijnlijk niet op enig online platform terug te vinden zijn. Jammer, maar helaas.