Closing Time | Ozomatli

Ik heb mijn cd-collectie zojuist geïnventariseerd, want die ga ik verkopen. Ik draai ze echt nooit meer, ook mijn gettoblaster gaat de deur uit. Ja ik heb enorme opruimwoede de laatste tijd, je wil niet weten wat een zooi ik in de loop der jaren verzameld heb, niet normaal! En dat staat allemaal maar stof te happen, zonde van de ruimte en toch ook zonde van al die zooi, waar iemand anders vast nog plezier van kan hebben.

Maar goed, die cd-collectie dus, die inspireert wel…een feest van herkenning, maar ik verbaas me ook wel over sommige stukken; when or where the hell did I get that?? En het is een fijne aanleiding om eens een flinke reeks Closing Times te maken.

Maak je borst maar nat, want het zijn meer dan 100 cd’s en daar heb ik wel wat over te vertellen natuurlijk.

En je zou zeggen, we beginnen gewoon bij de A, maar cd-titels stellen je nog wel eens voor dilemma’s qua categorisering, zelfs qua alfabetische volgorde. Dus ik heb de Diversen bovenaan gezet, en die beginnen met de 2 Meter Sessies. Tv-cd staat erop, en RTL 5 – een zender waar ik nu niet eens van zou weten wat voor programma’s er op getoond worden. Ik herinner me helemaal niet dat het radioprogramma 2 Meter Sessies, waarvan ik nog wel weet dat Jan Douwe Kroeske het presenteerde, op tv werd uitgezonden. Maar gelukkig maar, want dat betekent dat er ook YouTube-clips van zijn.

Ik heb deze cd destijds best wel grijs gedraaid, en hoewel de namen me bepaald niet allemaal bekend voorkomen, de songtitels doen direct de melodieën weer in mijn hoofd klinken.

Ik moet ook even melden dat ik laatst getriggerd werd door een reactie van Gajes op de Closing Time van 6 oktober, dat de CT’s van Prediker allemaal zo wit zijn. Ja, nou, dat trok ik me toch wel een beetje aan zeg maar. Het meeste uit mijn collectie is eerlijk gezegd ook stralend wit…of lijkbleek haha…ahum. Nee maar dat is geen bewuste keuze natuurlijk. En gelukkig zijn er ook uitzonderingen, (niet geheel) toevallig ook best wat nummers op deze cd.

Nou, dat was een hele inleiding voor een vrij onbekend en eenvoudig liedje over El Salvador. Of nou, eenvoudig, ze staan wel met 9 man te spelen, en het swingt de pan uit. Het is nog activistisch ook, en de titel vind ik zeer passend voor deze tijd: Aqui no sera betekent Het zal hier niet zijn, oftewel Not gonna happen, not on my watch, no way josé!

1 de rest van de tekst wat minder want die is nogal militaristisch, maar soit, als je geen Spaans spreekt heb je dat helemaal niet door