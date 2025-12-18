Closing Time | Meryem Aboulouafa | 🇲🇦 مريم أبو الوفاء

Meryem Aboulouafa (1988) Casablanca Marokko, is een veelzijdige artiest die bekend staat om haar diepe connectie met muziek en schone kunsten.

Haar muzikale reis begon met vroege blootstelling aan de traditionele Marokkaanse melodieën en de geluiden van de iconische diva’s van de Arabische wereld.

Bovendien, beïnvloed door de muzikale smaak van haar vader, werd ze geïntroduceerd in de wereld van rockklassiekers, waaronder Neil Young , Rolling Stones en Pink Floyd , evenals prominente figuren in de Franse muziek zoals Edith Piaf , Jacques Brel en Georges Brassens.

Lyrics

Hoe het lot ook afloopt Ze tilde me op en sloeg me toen tegen de grond En ik mis mijn kern En mijn bloed stroomde

كيفما سارت الأقدار ورفعتني عاليًا ثم لطختني مع الأرض وأشتق عظمي وسال دمي

Beloof me dat ik mijn trots zal doen herleven Van warmrode as En ik houd meer van mijn niet-bestaan Totdat het leven in mij vlam vat

أعدني أني سأحيي فخري من الرماد الأحمر الدافي وأولع من عدمي حتى تشتعل فيا الحياة

Beloof me dat ik dat zal doen Ik zal van mij houden, ik zal van mij houden Beloof me dat ik dat zal doen Ik zal van mij houden, ik zal van mij houden

أعدني أنني سأحبني، سأحبني أعدني أنني سأحبني، سأحبني

Hoe het lot ook afloopt Mensen hebben mij vervreemd van overweging De tijd markeerde mij met schaamte Ali was het daar unaniem mee eens Ik ben als een wild, schadelijk onkruid

كيفما سارت الأقدار وبثرني الإنس من الإعتبار ووشم عليّ الزمن بالعار واتفق عليّ بالإجماع إني كالعشب البري الضار، الضار

En beloof mij trouw aan mezelf Op mijn ras en mijn geboorteplaats Ik zal mij respecteren voor mijn gebreken Voor mijn tegenspraak, mijn mislukking en mijn wanhoop En mijn wanhoop

وأعدني بالوفاء إلى نفسي إلى عرقي ومسقط رأسي سأحترمني لعيوبي لتناقضي، فشلي ويأسي ويأسي

Beloof me dat ik dat zal doen Ik zal van mij houden, ik zal van mij houden Beloof me dat ik dat zal doen Ik zal van mij houden, ik zal van mij houden

أعدني أنني سأحبني، سأحبني أعدني أنني سأحبني، سأحبني

Wat het lot ook kostte, het tilde me hoog op Toen besmeerde ze mij met aarde En mijn botten braken en mijn bloed stroomde

كيفما سارت الأقدار ورفعتني عاليًا ثم لطختني مع الأرض وأشتق عظمي وسال دمي

Beloof me dat ik mijn trots zal doen herleven Van warmrode as En ik houd meer van mijn niet-bestaan Tot het leven in mij ontbrandt

أعدني أني سأحيي فخري من الرماد الأحمر الدافي وأولع من عدمي حتى تشتعل فيّ الحياة

Beloof me dat ik dat zal doen Ik zal van mij houden, ik zal van mij houden Beloof me dat ik dat zal doen Ik zal van mij houden, ik zal van mij houden

أعدني أنني سأحبني، سأحبني أعدني أنني سأحبني، سأحبني

© مريم أبو الوفاء