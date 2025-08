Ellen Cohen, beter bekend als ‘Mama’ Cass Elliot was een van de Mamas and the Papas. ‘California Dreaming…’, u weet wel.

Ze had solohits met ‘Dream a Little Dream of Me’ en bovenstaand nummer dus. Ondanks de brave, zoetgevooisde deuntjes leefde Cass een rock & roll-leven vol drugsgebruik. In 1974 kwam ze te overlijden aan een hartstilstand.