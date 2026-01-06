Closing Time | Lenny Kravitz – I build this garden for us

Ik blijk ook al 2 cd’s van Lenny Kravitz in mijn bezit te hebben; Let Love Rule en 5. Hij heeft er veel meer gemaakt, maar na 5 is hij bij mij een beetje uit beeld geraakt. Ik zie op Wikipedia dat ie ook geen echte knallers meer heeft geproduceerd, dus dat is niet verrassend. Niettemin een artiest van formaat, met ook een prachtige website. Hij lijkt met pensioen te zijn; zijn laatste album is van 2018. Maar met ouwe rockers weet je het nooit. Voor deze Closing Time was het niet moeilijk kiezen, dit nummer zingt al in mijn hoofd sinds ik Lenny met een CT besloot te eren. Het heeft wel een zwaar christelijke ondertoon, of boventoon eigenlijk, maar het rockt zo lekker.