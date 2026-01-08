Closing Time | Lamb – Softly

Lamb is een vreemde eend in mijn collectie; ik hou helemaal niet zo van triphop. Maar dit nummer greep me toch, blijkbaar voldoende om een hele cd aan te schaffen.

De band bestaat uit producent Andrew Barlow en zangeres Louise Rhodes. Ze zijn bekender van de singles Gabriel en Gorecki, overigens ook best mooi. Artistiekerig weetje: Gorecki is gebaseerd op de 3de symfonie van de Poolse componist Henryk Górecki.

Ik weet niet of de band nog bij elkaar is, ze gingen in 2004 uit elkaar, kwamen 5 jaar later weer bij elkaar en zijn in 2017 voor het laatst in Nederland geweest. Daarna is het blijkbaar stil.

Softly heeft blijkbaar geen hitnotering, dus ik denk dat ik het nummer ergens random heb opgepikt. Vermoedelijk in coffeeshop Kadinsky in de Zoutsteeg, tegenover mijn toenmalige winkel (waarboven ik ook woonde), waar ik wel meer aparte muziek heb meegekregen van de lieve, leuke barmensen die daar toen werkten.

Mooie tijden waren dat.