Closing Time | Jesse Welles – Join ICE

Ik had nog nooit van Jesse Welles gehoord, maar het algoritme van YouTube wees me op deze muzikale held. Gelukkig krijg ik heel weinig enge- of bull shit filmpjes, kwestie van consequent vermijden denk ik en vooral heel veel humor en muziek kijken. Nou kijk ik niet eens zo heel vaak Stephen Colbert, de meeste Amerikaanse comedy is me net te plat, maar die krijg ik nog wel voorgeschoteld en af en toe zit er toch iets interessants bij. Zoals deze jonge folk-artiest (34) die al een Grammy-nominatie op zijn naam heeft staan. En terecht; Join ICE is een keiharde maar vooral ook satirische aanklacht tegen de Amerikaanse immigratiedienst. En het klinkt nog lekker ook.