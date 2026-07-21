Closing Time | In Re Don Giovanni, Michael Nyman Band

Componist Micheal Nyman kent u misschien niet, zijn muziek heeft u vast wel eens gehoord. Bijvoorbeeld in de films The Piano (1993), The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989). Drowning by Numbers (1988) en de Japanse animatiefilm The Diary of Anne Frank (1995).

Verder heeft hij een indrukwekkend oeuvre met composities in diverse bezettingen en schreef hij als liefhebber van opera’s graag voor dat medium.

“In Re Don Giovanni” is gebaseerd op de eerste zestien maten van de aria “Madamina, il catalogo è questo” (uit Mozart’s opera Don Giovanni en bekend als het Cataloguslied), waarin Leporello, de bediende van Don Giovanni (Don Juan) opsomt hoeveel vrouwen de rokkenjager in diverse landen zou hebben “veroverd”.

Nyman’s werk is in 1977 geschreven voor de Campiello Band, (later de Michael Nyman Band geheten en die u in deze Closing Time aan het spelen ziet). “In Re” verwijst naar de toonsoort en betekent niets anders dan “In D”(ofwel in D-groot of in D-majeur).

Voor wie het leuk vindt: luister hier naar de versie voor de Campiello Band en zoek de verschillen.