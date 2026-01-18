Closing Time | Immolation

Er komt meer muziek uit dan je bij kan houden. Dat is wellicht een open deur, maar zelfs in een bepaald (sub)genre, zelfs als je het al decennialang volgt, zijn er bands waarvan je wel al vaak de naam voorbij hebt zien komen, waarvan je weet dat veel mensen ze goed vinden, en waarvan je weet dat jij ze waarschijnlijk ook wel vet vindt. Maar waar je toch nooit aan bent toegekomen, die je live nooit toevallig bent tegengekomen, et cetera.

Ik ben trouwens lekker aan het algemeniseren en zeg ‘je’, maar wellicht ligt het ook gewoon aan mij, en gebeurt jullie dat allemaal niet.

Hoe dan ook, Immolation is er (voor mij!) zo eentje. Maken potverdorie al sinds de jaren 80 muziek, en goed ook zo te zien. Nou ja, eh, beter laat dan nooit? Heel lekkere gitaarsolo trouwens!