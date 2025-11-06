Closing Time | Heavenly Down

Ja, János. Ja, dat heb je. Ik schreef een paar jaar terug:

Hongaarse black metal met trompet. Hoe vet is dat? Sear Bliss bestaat nog steeds, als ik Wikipedia mag geloven. Het is typisch zo’n bandje waar ik één vet nummer van ken via zo’n gratis reclame-cd’tje*, maar waarvan ik nooit de moeite heb gedaan meer werk op te zoeken. Geen idee of ik mezelf daar niet gruwelijk tekort mee heb gedaan.

Heavenly Down is het titelnummer van de laatste CD van de Hongaren, die vorig jaar uit kwam. Ze maken gewoon prima muziek, die luitjes. Meer van dit!