Closing Time 🇬🇧 Death In Vegas Aisha

De video lijkt queerforward, een stem  Iggy Pop die aan een vrouw  Aisha bekent een seriemoordenaar te zijn.

Aisha betekent leven in Arabisch.

Gaat het om een seriemoordenaar die in de spiegel van zijn eigen ziel kijkt en vertelt wat hij ziet ? Zijn zieke wereld, zijn rechtvaardiging.  I have a portrait on my wall He’s a serial killer etc

Of de mensheid die al het leven vermoord in grenzeloosheid ? And science runs through us Making us gods etc

Of met diezelfde spoken words het verlangen, onze lusten die zich uiten als een drug explodeert in onze geest ?

Zijn wij the perversion en hebben een goddelijk beeld van mensheid gemaakt waarachter wij, als monsters ons verschuilen ? The gods all suck

Of    ?

Dit is trouwens de originele video, maar ook hier is niets wat het lijkt ..

Aisha

We’ve only just met

And I think you ought to know

I’m a murderer

Bathed in blood

I have a portrait on my wall

He’s a serial killer

I thought he wouldn’t escape

Aisha, he got out

We live in a cemetery

A cold and barren place

And science runs through us

Making us gods

The rules are all wrong

Every perversion is justified

The art people eat dead bodies

Anything goes around here

I still want to be a human again

What am I?

What am I?

I’m a murderer

Aisha

I’m confused

Aisha

I’m vibrating

I’m a murderer

The gods all suck

#1 Prediker

Lekker deuntje, Gajes. Dit smaakt naar meer. Ik ga maar eens nader kennismaken met Death in Vegas, denk ik.

(Sowieso, met Iggy Pop kun je bij mij weinig fout doen – met die geweldige stem als een grintpad)

