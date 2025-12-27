Closing Time 🇬🇧 Death In Vegas Aisha

De video lijkt queerforward, een stem Iggy Pop die aan een vrouw Aisha bekent een seriemoordenaar te zijn.
Aisha betekent leven in Arabisch.
Gaat het om een seriemoordenaar die in de spiegel van zijn eigen ziel kijkt en vertelt wat hij ziet ? Zijn zieke wereld, zijn rechtvaardiging. I have a portrait on my wall He’s a serial killer etc
Of de mensheid die al het leven vermoord in grenzeloosheid ? And science runs through us Making us gods etc
Of met diezelfde spoken words het verlangen, onze lusten die zich uiten als een drug explodeert in onze geest ?
Zijn wij the perversion en hebben een goddelijk beeld van mensheid gemaakt waarachter wij, als monsters ons verschuilen ? The gods all suck
Of ?
Dit is trouwens de originele video, maar ook hier is niets wat het lijkt ..
Aisha
We’ve only just met
And I think you ought to know
I’m a murderer
Bathed in blood
I have a portrait on my wall
He’s a serial killer
I thought he wouldn’t escape
Aisha, he got out
We live in a cemetery
A cold and barren place
And science runs through us
Making us gods
The rules are all wrong
Every perversion is justified
The art people eat dead bodies
Anything goes around here
I still want to be a human again
What am I?
What am I?
I’m a murderer
Aisha
I’m confused
Aisha
I’m vibrating
I’m a murderer
The gods all suck
Reacties (1)
Lekker deuntje, Gajes. Dit smaakt naar meer. Ik ga maar eens nader kennismaken met Death in Vegas, denk ik.
(Sowieso, met Iggy Pop kun je bij mij weinig fout doen – met die geweldige stem als een grintpad)