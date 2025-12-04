Closing Time | Carlos Puebla | Hasta Siempre Comandante

Hasta Siempre Comandante is een lied uit 1965 van de Cubaanse componist Carlos Puebla. De tekst van het lied is een antwoord op de afscheidsbrief van revolutionair Che Guevara toen hij Cuba verliet om een ​​revolutie te ontketenen in Congo en later Bolivia, waar hij gevangen werd genomen en gedood.

Guevara was in zijn jonge jaren een racist, daar zijn teksten van, en op latere leeftijd hielp hij mee in de onafhankelijkstrijd in Congo in de hoop een socialistisch regime te verwezenlijken. En misschien dan nog steeds een racist, de mens is dualistisch. Hij was ook homofoob, ik ben homo en kies toch voor het grote geheel. Zijn cultuur was en is nog steeds onder de invloed van machismo, en dat is mijn strijd om de rechten van lhbtq+ te bevorderen, maar ik ben zelf een sexist naar jonge mannen.

Vraag niet om ideale mannen, vrouwen of personen maar benoem hun fouten en erken hun gevecht in idealen.

In dit lied wordt hij bejubeld en gezongen over zijn ferme keuzes. Door een andere landverdeling in Cuba konden meer mensen leven van het land, met beter onderwijs en gezondheidszorg heeft hij inkomens ongelijkheid willen minderen en dat lukte. Dat verklaart ook de liefde voor hem in dit lied. De bannelingen in Miami vanuit Cuba zullen die liefde niet hebben gevoeld.

Het waren geweldadige revoluties en Guevara had een vrij meedogenloze inslag. De machten waartegen hij vocht ook. Er zijn meerdere waarheden in ieder mens.

De titel refereert aan een motto van Guevara:

¡Hasta la Victoria Siempre!

Tot de overwinning altijd!

Photo made by Elliott Erwitt