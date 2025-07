Amadou & Mariam was een blind zangduo uit Mali, dat in 1999 in Frankrijk doorbrak met Je Pense à Toi, dat Amadou schreef voor zijn vrouw.

De zanger overleed eerder dit jaar op 70-jarige leeftijd. Als u meer van hen wilt zien, is daar deze muziekdocumentaire, naar aanleiding van hun vierde album in 2005.