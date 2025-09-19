Closing Time | …And Justice for Jason

Metallica hoef ik jullie waarschijnlijk niets meer over te vertellen (maar als het geen bel doet rinkelen klink vooral hier of hier). Wat wellicht niet iedereen weet, is dat bij het het vierde album van de band, …And Justice for All, het volume van de basgitaar vrijwel volledig uit de mix is verwijderd. Op aandringen van bandleiders Ulrich en Hetfield, wil het verhaal, die de dood van voormalig bassist Cliff Burton niet hadden verwerkt en daarom de rol van de nieuwe bassist, Jason Newsted, zo minimaal mogelijk wilden houden. Voor meer over die controverse zie hier.

Hoewel ‘…And Justice’ een fantastisch en invloedrijk album is, ondanks de gebrekkige mix, zat het ontbreken van bas veel mensen toch niet lekker. Op een gegeven moment heeft een fan ‘em daarom zelf maar geremixt, met bas. Het resultaat, ‘…And Justice for Jason’, horen jullie hier.