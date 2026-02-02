Closing Time 🪶 Indigenous Revolution

Amerika kende een enorme diversiteit aan inheemse volkeren, verspreid over het hele continent. In de Verenigde Staten alleen al zijn er momenteel 574 federaal erkende stammen.

Hier zijn enkele van de bekendste groepen per regio:

Noord-Amerika

Inuit: Inheemse volkeren in de arctische gebieden van Alaska en Canada.

Navajo (Diné): De grootste federaal erkende stam, voornamelijk in het zuidwesten (Arizona/New Mexico).

Cherokee: Historisch gezien een van de grootste groepen in het zuidoosten.

Midden-Amerika (Meso-Amerika)

Maya’s: Bekend om hun geavanceerde schrift en architectuur in Mexico en Centraal-Amerika.

Azteken: Heersers van een groot rijk in het huidige Centraal-Mexico.

Zuid-Amerika

Inca’s: De makers van het grootste rijk in precolumbiaans Amerika, gevestigd in het Andesgebergte.

Guaraní: Een grote groep in onder andere Paraguay, Brazilië en Argentinië.

Mapuche: Inheems in delen van Chili en Argentinië.