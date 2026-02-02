Closing Time 🪶 Indigenous Revolution

Subtitles ▶️ CC
Amerika kende een enorme diversiteit aan inheemse volkeren, verspreid over het hele continent. In de Verenigde Staten alleen al zijn er momenteel 574 federaal erkende stammen.
Hier zijn enkele van de bekendste groepen per regio:
Noord-Amerika
- Cherokee: Historisch gezien een van de grootste groepen in het zuidoosten.
- Navajo (Diné): De grootste federaal erkende stam, voornamelijk in het zuidwesten (Arizona/New Mexico).
- Sioux (Lakota/Dakota): Bekende stammen van de Great Plains.
- Inuit: Inheemse volkeren in de arctische gebieden van Alaska en Canada.
- Andere bekende groepen: Apache, Cheyenne, Iroquois, Blackfoot en Nez Perce.
Midden-Amerika (Meso-Amerika)
- Azteken: Heersers van een groot rijk in het huidige Centraal-Mexico.
- Maya’s: Bekend om hun geavanceerde schrift en architectuur in Mexico en Centraal-Amerika.
Zuid-Amerika
- Inca’s: De makers van het grootste rijk in precolumbiaans Amerika, gevestigd in het Andesgebergte.
- Guaraní: Een grote groep in onder andere Paraguay, Brazilië en Argentinië.
- Mapuche: Inheems in delen van Chili en Argentinië.
- Tupi en Ge: Belangrijke groepen in het Amazonegebied.
