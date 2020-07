Zomergasten 2020 met Inez Weski

© VPRO screenshot Zomergasten 2020 Inez Weski

Is aan de niet rokende, niet drinkende, al vanaf haar jeugd Russen lezend en ogen tekenende jongste van een gezin met vijf kinderen, een fantastisch beeldend kunstenaar verloren? Wellicht ook een briljante, diepgravende archeoloog?

Misschien wel, er is in ieder geval een meesterlijke strafpleiter aan gewonnen. In VPRO’s zomergasten vanavond Inez Weski. Niet alleen bekend als advocaat van Desi Bouterse, wapenhandelaar Guus Kouwenhoven, en momenteel druk met het bijstaan van Ridouan T., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, ook verdedigde ze kunstenares Tinkebell, die in 2011 werd vrijgesproken van mishandeling van hamsters in 2008.

“Weski is geen voorstander van het prijsgeven van haar privéleven”, kondigt de VPRO aan.

Aan het begin van deze uitzending van Mensen met M (26 december 2019) zegt Weski: “Ik heb niet de neiging, zoals helaas velen, om al of niet op film, foto dan wel in gesprek de eigen ingewanden zowat op tafel te leggen. Ter inspectie. Die neiging heb ik niet. Het gebeurt sowieso soms zonder dat je wil. Omdat alles, inclusief gezichten, worden bemeten in de openbare ruimte.”

Ze refereert daarbij aan haar opvattingen over vaak door commercie en overheden geschonden privacy: “Ik heb daar ooit over geschreven. Namelijk dat mensen die thuis op de bank zitten, als het ware, ook al worden geïnventariseerd. Waar je naar kijkt, wat je aan hebt. Hoe track and trace zit tot in de hersenen. In de vezels. Alles wat je mond verlaat of je hersenen aanraken, dat wordt ergens gecategoriseerd. En dat is het grote gevaar. “

Toch zijn er in het verleden al eens tipjes van haar persoonlijke sluier opgelicht. In een halfuur durende docu in de serie Profiel (KRO, 12 oktober 2011) kun je Inez Weski iets beter leren kennen.

Over haar opvallende verschijning zegt haar zoon (op 57 seconden): “Mensen denken vaak dat ze ‘gothic ‘is. Dat ze eeuwig donker is, dat ze dan misschien tevreden is. Dat ze heel gesloten is.

Maar als je haar ontmoet en met haar praat, is ze juist heel open, ontspannen en vrij.”

Vraag: Thuis wordt niet de hele dag gothic gedraaid? “Nee. Volgens mij heeft ze nog nooit zo’n cd aangeraakt in haar leven.”

Op 3 min 07: Interviewer: “U heeft iets met ogen.” Weski tekent al vanaf haar jeugd ogen. (Volgens haar zoon kan ze goed tekenen). Waarom die ogen? Weski: “Misschien voer voor psychologen”.

Op 4 min. 04: Wat is het grootste misverstand over u? Weski: “Ik vrees dat alle misverstanden waar zijn.”

Op 10 min 45: Inez is de jongste van het gezin met vijf kinderen. Volgens haar zus overstemde ze vaak de anderen en wist ze haar gelijk te krijgen. Volgens Inez zelf “is dat psychologisch een gegeven dat je meer ziet bij jongsten”.

Op 11 min 38: Als kind was ze een buitenbeentje. Al op haar achtste las ze Dostojevski.

Ze staat bekend als een workaholic die volledig gaat voor de zaak waar ze voor is aangenomen. Half werk bestaat niet, zegt ze ergens in genoemde docu. Door veel collega’s geroemd om haar dossierkennis en haar gedegen aanpak. De uitwerking daarvan is niet altijd even goed gevallen bij aanklagers en rechters. Zeker twee keer werden pleitnota’s van Inez Weski door een rechter ‘gerecenseerd’, ofwel ze kreeg een ‘benchslap’.

Een ‘benchslap’ is een gerechtelijke uitspraak of mening die hard of vernederend is jegens een bepaalde partij of advocaat.

In 2017 noemde het gerechtshof Den Bosch haar pleidooi in de zaak van wapenhandelaar Kouwenhoven ‘een bijna onontwarbare kluwen van kritiekpunten, stellingen en beweringen’.

In 2018 bestond de Amsterdamse rechtbank het in de zaak Tandem II over de pleitnota van Weski een welhaast letterkundig oordeel te vellen: “Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten zijn, ook door het zeer wijdlopige en grammaticaal niet kloppende taalgebruik, niet eenvoudig te onderscheiden.” (zie hier, paragraaf 3.2)

Of een rechter zich in een officiële uitspraak ook mag uitspreken over de stijl van de pleidooien, daar zijn in de juridische wereld de meningen over verdeeld. Zou hier Weski’s liefde voor de Russische literatuur haar opgebroken hebben?

In Profiel (KRO, 12 oktober 2011) werpt de vragensteller haar voor de voeten dat ze al op 8-jaige leeftijd Dostojevski las. Weski verdedigde haar interesse voor Russische literatuur met: “Ik hield daarvan. Van grote, brede verhalen. Met diep emoties, brede landschappen.”

Welnu, er zijn blijkbaar rechters met een andere smaak.

Morgen, misschien wat later dan u van ons gewend bent, Sargasso´s recensie. Op uitnodiging van Sargasso laat filosoof en jurist Marc Schuilenburg, docent aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, zijn licht over de uitzending schijnen.

Marc Schuilenburg studeerde rechten, filosofie en sociale wetenschappen en begon zijn carrière bij het Openbaar Ministerie. Hij schrijft columns en opinies voor NRC Handelsblad (Recht & Onrecht), AdValvas en Sociale Vraagstukken en heeft een leuk lijstje boeken op zijn naam staan. Meest recent uitgegeven: Hysterie (2019), dat niets meer te maken heeft met dolgedraaide baarmoeders, maar met hedendaagse idioterie, van commerciële hypes tot opgewonden debatten.

Inez Weski hoopt op een uitzending over “het recht, niet van de sterkste, niet van de meest kleinzielige of boekverbrander, maar van de empathische rede, een in de geschiedenis van de mensensoort steeds bevochten prooi.” En “wellicht toon ik zelfs de hoop van het recht op de vrije gedachte.”

We zijn benieuwd naar de nabeschouwing van Marc Schuilenburg: wordt het een lofzang of een ‘benchslap’?

Vanavond dus om 20.15 uur te zien op NPO 2 en via de livestream op NPO Start.

Uw reacties op de uitzending zien we hieronder graag tegemoet.